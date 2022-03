Humorvoller Auftakt bei den Immenstädter Tagen gegen Antisemitismus

Tage gegen Antisemitismus: Sängerin Esther Lorenz und Gitarrist Peter Kuhz führen bei Konzert in Immenstadt mit Witz in jüdische Kulturen ein.

02.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Gemeinsam ein Zeichen setzen. „Tage gegen Antisemitismus“ initiierten in Immenstadt die beiden Kirchengemeinden, das Literaturhaus und das Union-Filmtheater. Eröffnet wurde diese Veranstaltungsreihe mit einem Konzert in der evangelischen Erlöserkirche. Esther Lorenz sang, begleitet von Peter Kuhz auf der Gitarre, Lieder aus verschiedenen jüdischen Kulturen auf diesem Planeten.

Ein buntes Kaleidoskop fügte sich zusammen. Da waren Lieder im alten Hebräisch der Bibel, aber auch dem der Gegenwart. Und man hörte den spanisch gefärbten Klang der sephardischen Juden und das Jiddisch aus Osteuropa. Es erklang aber auch ein Chanson von George Moustaki, ein sephardischer Jude.

Was man vermutet, wenn man die perfekte Aussprache hört, bestätigt die Sängerin auf Nachfrage: Ja, sie habe jüdische Wurzeln.

Vertreibungen kennzeichnen die Geschichte

Vertreibung – das zieht sich durch die jüdische Geschichte. Egal ob die 500.000 Sephardim, die 1492 innerhalb von drei Monaten Spanien verlassen mussten. In Deutschland wurden immer wieder schubweise, besonders zu Zeiten der Pest, Juden vertrieben, die nach Osteuropa flohen. Weshalb im Jiddischen Deutsch des Mittelalters konserviert ist. Ein Höhepunkt war ein Lied aus Israel, das vom Duo in einen groovenden Bossa verwandelt wurde.

Zwischendurch zeigt Kuhz solo, was er auf der Gitarre drauf hat. Leider nur zwei Mal, auch bei der A-cappella-Zugabe, fügte der Gitarrist seine Stimme zu der von Lorenz. Das sollten die beiden öfter machen, es harmoniert sehr schön.

Wenn es ein Wunder auch tut

Als Abschluss gab es eine Kostprobe jüdischen Humors. Ein armer Holzfäller findet einen Säugling im Wald. Damit er diesen versorgen kann, lässt Gott ihm Brüste wachsen. Aber Rabbi, sagt ein Schüler: Warum schickt Gott dem Mann nicht einfach ein Stück Gold, damit er eine Amme bezahlen kann? Der Rabbi überlegt und entgegnet: Warum sollte Gott Geld verschwenden, wenn es ein Wunder auch tut?

So gehts weiter:

Die „Tage gegen Antisemitismus“ setzt Nikolai Schreiter mit dem Vortrag „Antisemitismus in Corona-Zeiten und als Alltag“ am Mittwoch, 2. März, um 18.30 Uhr in der evangelischen Erlöserkirche in Immenstadt fort.

