Im Freibad von Immenstadt wird heuer kühler geschwommen

In den Warmwasserbecken wird die Temperatur abgesenkt. Zwar steigen die Unterhaltskosten, doch die Eintrittspreise bleiben gleich. Was es sonst noch Neues gibt.

12.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nach zwei Jahren mit Corona-bedingten Beschränkungen soll es heuer im Immenstädter Freibad am Kleinen Alpsee wieder fast ungetrübten Badespaß geben. Dem ein oder anderen Badegast wird aber das Wasser wohl zu kühl sein. Denn die Temperatur in den beiden Warmwasserbecken wird auf 20 Grad abgesenkt, war am Dienstag im Hauptausschuss des Stadtrats zu hören. Start in die Sommersaison ist der Pfingstsamstag, 4. Juni.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.