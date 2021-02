Im Wonnemar Sonthofen spitzt sich die Lage zu

Wegen der prekären Lage suchen Sonthofen und die Betriebsgesellschaft offiziell eine gemeinsame Lösung. Doch hinter den Kulissen sieht die Lage anders aus.

02.02.2021 | Stand: 09:27 Uhr

Beim krisengebeutelten Erlebnisbad Wonnemar in Sonthofen spitzt sich die Lage zu: Der Stadtrat hat in nicht-öffentlicher Sitzung Beschlüsse gefasst, mit denen sich die Kommune darauf vorbereitet, die Einrichtung selbst zu übernehmen. Das bestätigt Bürgermeister Christian Wilhelm im Gespräch mit unserer Redaktion. Bislang betreibt die Interspa-Gruppe das Bad. Nach wochenlangen Gesprächen, in denen es um weitere Finanzhilfen der Stadt für die Betreiber ging, gibt es laut Wilhelm bislang keine zufriedenstellende Lösung. Ein Sprecher der Interspa-Gruppe teilt auf Anfrage mit, das Unternehmen sei „weiter bestrebt, mit der Stadt Sonthofen eine konstruktive Lösung zu finden“. Allerdings laufe ein nicht-öffentliches Eigenverwaltungsverfahren, ergänzt der Sprecher: Deshalb „können wir zu Fragen, die das Verfahren betreffen, keine Auskunft geben.“