Immenstädter Fischer retten Uferbäume an der Aach vor dem Biber

Mitglieder des Hanfwerkevereins Immenstadt schützen Stämme mit Gitterdraht vor den Zähnen des Nagers. Warum die Bäume so wichtig sind.

03.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Im Sommer fallen sie kaum auf, doch im Winter fällen sie Bäume – und an manchen Stellen zu viele: So bereiten die Biber an der Konstanzer Aach in Immenstadt Probleme. Dort waren sie laut dem „Fischereiverein der Hanfwerke Füssen-Immenstadt“ derart aktiv, dass die Fischer und weitere Helfer zur Tat schritten: Sie umwickelten etliche Bäume zum Schutz vor den Zähnen des Nagers mit Gitterdraht.

Dabei handelte es sich um eine Gemeinschaftsaktion des Fischereivereins, Wasserwirtschaftsamt Kempten, Flussmeisterstelle Sonthofen, dem Bund Naturschutz und der Unteren Jagdbehörde des Landratsamts, die sich zuvor abgestimmt hatten. „Einerseits ist es zu begrüßen, wenn sich ehemals heimische Tierarten wieder bei uns ansiedeln und so neue Lebensräume entstehen“, sagt Matthias Krause, Vorsitzender des Fischereivereins. Andererseits habe das Abnagen der Bäume an Gewässerrändern mitunter fatale Folgen. Denn die Bäume sichern mit ihren Wurzeln den Uferbereich, dienen als Schattenspender und Rückzugsgebiete für Fische und bieten Wasservögeln Platz zum Brüten, erläutert der Gewässerwart des Vereins Thomas Rimmel.

Im Winter finden sie nicht genug Nahrung

Zum Problem werde der Biber, wenn die Population zu stark anwachse, informiert der Bund Naturschutz. Im Sommer verzehren die Tiere vor allem die krautigen Pflanzen am Ufersaum. Doch im Winter finden sie oft nicht genug Nahrung und fällen Bäume, um an die Rinde und die zarten Knospen und Triebe heranzukommen.

Besonders betroffen ist die Konstanzer Aach im Bereich vom Krankenhaus bis zum Einlauf in die Iller. Für die Aktion stellte die Flussmeisterstelle Sonthofen Rollen mit starkem Maschendraht zur Verfügung und die Hanfwerkefischer organisierten 20 Helfer. „Dieses freiwillige Engagement ist in Vereinen heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr“, freut sich Krause über den Einsatz seiner Mitglieder.

Mit Draht oder Schutzfarbe

Die Fischer zogen in Gruppen los und versorgten alle Bäume, die für die Beschattung der Aach und als Schutzraum für die Tiere am wichtigsten erschienen. Dabei umwickelten sie die Stämme entweder mit Draht oder bepinselten sie mit Verbiss-Schutzfarbe. Die Aktion dauerte drei Stunden. Nun gelte es laut Krause zu beobachten, ob die Aktion Erfolg hatte oder ob noch nachgebessert werden muss.

Lesen Sie auch

Bund Naturschutz Ostallgäu verteidigt den Biber: "Ein nützliches Nagetier" Arterhalt

Lesen Sie auch zu dem Thema:

Bund Naturschutz Ostallgäu verteidigt den Biber: "Ein nützliches Nagetier"

Biber nistet in Ruderatshofen: Gemeinde erteilt Abfanggenehmigung

Biber im Unterallgäu: Wie man dem pelzigen Baumeister Grenzen aufzeigt