Immenstädter Harfenistin motiviert Schüler mit eigenen Kompositionen

„Wir müssen lebendig bleiben“, mahnt Anja Heinz-Civelek. Die Kultur sollte möglichst bald nach Ende des Lockdowns wieder aufleben, denn „das Leben muss weitergehen“. In diesem Zusammenhang streicht die Harfenistin auch den Mut der evangelischen Pfarrer hervor. Ebenso wie die Chefin der Sonthofer Kultur-Werkstatt, Monika Bestle, haben einige von ihnen sich während zwischenzeitlicher Lockerungen getraut, Konzerte unter den strengen Hygienevorschriften zu organisieren.

Diese Möglichkeiten zum Auftritt hat die Immenstädterin mit verschiedenen Formationen „genutzt, wo es ging,“ und erhielt als zusätzlichen Lohn ein überaus „positives Feedback“ vom Publikum. „Die Menschen waren schon im Juli ausgehungert nach Musik und daher besonders dankbar“, beschreibt sie die Situation. Auch der erneute Lockdown konnte das musikalische Engagement von Anja Heinz-Civelek nicht bremsen, daher stehen für Juni schon wieder vereinzelt Termine in ihrem Kalender.

Immenstädter Harfenistin: "Ich habe Kunst erlernt, um sie zu teilen."

Wie die Mehrheit ihrer Kollegen weiß die Harfenistin genau, dass die Menschen Musik brauchen, und damit meint Heinz-Civelek nicht nur die Zuhörer: „Ich habe Kunst erlernt, um sie zu teilen“, sagt sie und erzählt, wie sehr ihr die „pure Energie“ fehle, die von einem gemeinsamen Auftritt vor Publikum ausgeht. Auch finanziell muss sie durch die Corona-Pandemie Einbußen in Kauf nehmen und daher momentan „alles in kleinerem Rahmen halten“. Da ihr Mann nicht von der Krise der Kulturschaffenden betroffen ist, ist die Existenz der dreifachen Mutter jedoch nicht bedroht.

Was ihre Musik angeht, hat sich Anja Heinz-Civelek in vielen Bereichen „komplett neu“ ausgerichtet und ihre Zeit verstärkt ins Komponieren investiert. Allerdings sind dabei nicht nur alte Vorhaben umgesetzt worden oder neue Stücke für ihr Solo-Programm entstanden, sondern ein Großteil ihrer Kompositionen kommt ihren Schülern zugute. Als Musiklehrerin an der Musikschule Oberallgäu-Süd bemerkt die Harfenistin seit dem Lockdown vermehrt, dass einige ihrer Schüler „durchhängen“, von der insgesamt gedrückten Stimmung angesteckt werden oder vom Homeschooling überfordert sind. Daher ist es ihr ein Bedürfnis, ihnen im Musikunterricht Leichtigkeit und Fröhlichkeit zu vermitteln. „Ich muss als Lehrerin umdenken, weil ich mich in der Verantwortung fühle, meine Schüler energetisch aufzuladen und ihnen nicht noch mehr aufzubürden.“

Eigene Kompositionen für die Musikschüler

Daher hat die Immenstädterin verstärkt Eigenkompositionen für ihre Musikschüler entwickelt und diese auch in mehreren Heften veröffentlicht. Ihr Ziel ist es dabei, das umzusetzen, „was meine Schüler von Herzen brauchen“. Die Kompositionen zeichnen sich dadurch aus, dass die einfachen Spielmuster nicht nur leicht erarbeitet werden können, sondern zudem schöne Stücke ergeben. Auf diese Weise möchte die Harfenistin die Entdeckerfreude der Kinder und Jugendlichen wecken. Da sie selbst gerne „frei aus dem Moment heraus“ spielt, praktiziert sie dies hin und wieder auch im Einzelunterricht mit den Kindern, weil sie um die positiven Auswirkungen des freien Spiels weiß. Dabei, so erklärt Heinz-Civelek, höre ein Kind auf zu denken und beginne zu hören und zu fühlen. Genau darum gehe es ihr, denn „das Fühlen in der Musik erzeugt ein Fließen der Emotionen und löst Blockaden“.

Kurz vor dem Lockdown war Anja Heinz-Civelek gemeinsam mit Achim Rinderle noch bei Pit Gogl. In dessen Studio haben die drei gemeinsam „aus dem Moment heraus gespielt“, woraus eine Stunde Material entstand, das für persönliche Werbezwecke auf Künstlerplattformen im Internet genutzt werden soll, denn die Oberallgäuer Musiker wollen „in den Köpfen der Menschen präsent bleiben“. Sobald die Möglichkeit besteht, möchte die Harfenistin mit Auftritten wieder „loslegen“. Denn: „Ich stecke meinen Kopf nicht in den Sand“, betont sie.

Harfenistin wünscht sich Unterscheidung von Groß- und Kleinkonzerten

Diesbezüglich wünscht sie sich, dass bei Auftritten von Kulturschaffenden zwischen Großveranstaltungen und Kleinkonzerten unterschieden wird, damit sie im Rahmen der beiden Duos mit Achim Rinderle und Sebastian Riescher bald wieder auftreten kann. Wenn Künstler wieder auf der Bühne stehen dürfen, rechnet Anja Heinz-Civelek damit, dass „das Erlebnis insgesamt intensiver wird“ und die Musiker eine noch höhere Wertschätzung von Konzerten und eine noch größere Dankbarkeit des Publikums spüren werden.

