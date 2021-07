Immenstädter Musiker schreibt im Lockdown Kinderbücher

Der Lockdown hat den Gitarristen Jeff Aug aus Immenstadt schwer getroffen. Doch in der Zwangspause sind zwei Bücher für Kinder entstanden. Wovon sie handeln.

Mit einer Plastiktüte voller Bleistiftzeichnungen und ein paar Notizen, die er auf die Rückseite einer Serviette gekritzelt hatte, machte sich der Wahl-Allgäuer aus Immenstadt und Rock-Gitarrist aus Washington D. C., Jeff Aug, auf den Weg ins Studio seines ehemaligen Bandkollegen Chris Lakriz (Christoph Pevec, Bassist der Gruppe Fump) nach Kempten. Gemeinsam verpassten sie dem Kinderbuch „Pizza Doodley-Doo“ den letzten Schliff.

Ein Weltrekord 2008

Bekannt geworden ist der Musiker und zugleich Geschäftsführer von Maximum Booking aus Bad Hindelang durch zahlreiche Auftritte im In- und Ausland und seinem Weltrekordversuch im Jahr 2009. Damals bestritt Jeff Aug sechs Konzerte in sechs verschiedenen Ländern innerhalb von 24 Stunden. Damit steht er seitdem im „Guinness-Buch der Rekorde“.

Da standen die Sterne noch gut für ihn. Doch seit dem harten Lockdown im November 2020 sieht das ganz anders aus. Wie viele andere in der Live-Musikbranche, stellte Jeff Aug im Mai bereits seinen dritten Antrag auf finanzielle Unterstützung, schnappte sich die Buntstifte seiner Kinder und etwas Skizzenpapier – und schrieb und zeichnete zwei Kinderbücher mit den Titeln „How To Make a Million Bucks“ und „Pizza Doodley-Doo“ – und schuf zu Letzterem auch noch einen gleichnamigen Song dazu.

Tourneen verschoben

In dieser Zeit hatte der 51-Jährige nicht nur die Tourneen für seine Künstler zum zweiten und dritten Mal verschoben, sondern auch neues Equipment für seine Band „Ape Shifter“ gekauft. Und da er im vergangenen Jahr viel Zeit mit seinen beiden jüngeren Kinder verbringen konnte – die Grundschüler mussten im Homeschooling von zu Hause aus lernen – kam es auch, dass er immer öfter Musik für sie und mit ihnen machte. Einer ihrer Favoriten war das „Pizza Doodley-Doo“-Lied, ein Song, den Jeff Aug bereits vor gut 15 Jahren zusammen mit seinem ältesten Sohn Adrian geschrieben hatte. Adrian Aug wird im September 21 Jahre alt und absolviert derzeit eine Lehre in München. Das Buch „Pizza Dooley-doo“ sei für alle, die Pizza lieben, geliebt haben und noch nicht die Chance hatten, Pizza zu lieben, erklärt Jeff Aug schmunzelnd.

Das zweite Buch, das Jeff Aug geschrieben hat, heißt „How To Make a Million Bucks“ und ist für Kinder ab fünf Jahre gedacht. Deutschsprachige Kinder können es gut ab der fünften Klasse lesen“, meint der Autor und erklärt: „Wir haben das gecheckt – mit ein paar Schulkumpels meines jüngeren Sohnes.“

Vom richtigen Umgang mit Geld

In dem Buch geht es ums Thema Geld. Es enthält Ratschläge zum richtigen Umgang damit, stellt die Frage, ob es überhaupt wichtig ist, und endet mit dem Satz: Spar dein Geld, esse dein Gemüse und treibe Sport, weil Gesundheit noch wichtiger ist als Geld. Die Idee dazu kam Jeff Aug während der Pandemie, als sein jüngerer Sohn Oskar ihn mit Fragen über Geld löcherte. „Ich dachte, es wäre eine gute Idee, ein Buch darüber zusammenzustellen, das all die Geldsparideen illustriert und beschreibt, über die auch schon mein Vater mir erzählt hatte, als ich so alt war wie mein Sohn heute.

Der Song und die Kinderbücher sind gedacht für Kinder von drei bis sieben Jahren, für englische Muttersprachler bzw. sieben bis zehn-jährige deutschsprachige Kinder.

Programm für Kinder bei "Musik im Städtle"

Jeff Aug will im Rahmen der Aktion „Musik im Städtle“ am Freitag, 30. Juli, ab 14 Uhr vor der Buchhandlung Lindlbauer in Immenstadt aus seinen beiden Büchern vorlesen und auf der Gitarre Kinderlieder spielen. Dabei wird er sich die Bühne mit dem Blaichacher Magic Christopher teilen, der Zaubertricks vorführt und Tiere aus Luftballons formt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Ab 14 Uhr soll es in der gesamten Innenstadt von Immenstadt Kinderunterhaltung und weitere Aktionen geben.

Bücher: Das Kinderbuch „Pizza Doodley-Doo“ von Jeff Aug kostet 10 Euro, das Kinderbuch „How To Make a Million Bucks“ 9 Euro.

" Die Bücher können im Internet gekauft werden: jeffaug.bandcamp.com

Lied: Jeff Augs Song „Pizza Doodley-Doo“ ist im Internet bei „YouTube Music“ oder „Apple Music“ zu finden.

