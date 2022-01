Über 700 Babys sind 2021 in Immenstadt zur Welt gekommen - Klinik freut sich über "Weihnachtskind"

Das 700. Neugeborene des vergangenen Jahres in der Klinik Immenstadt wurde an Heiligabend geboren. Warum immer mehr Babys dort auf die Welt kommen.

Über das 700. Baby hat sich das Team der Geburtshilfe in der Klinik Immenstadt gefreut – und es war ausgerechnet ein Weihnachtskind: Am 24. Dezember um 19.52 Uhr kam Teodor Misvta auf die Welt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die glücklichen Eltern Svetlana Sobotova und Adam Misvta aus Hirschegg freuten sich sehr über ihr „Weihnachtswunder“. Stolze 3470 Gramm brachte der kleine Bub auf die Waage. Die Geburt sei problemlos und ohne Komplikationen verlaufen. „Die Mama hat das super gemacht“, sagt die begleitende Hebamme Dorothea Einsiedler. „Auch für uns ist es immer ein ganz besonderer Moment.“

Immenstadt: Geburtenzahlen steigen seit Jahren

In Immenstadt steigen nach Angaben der Klinik die Geburtenzahlen seit Jahren an. Die Geburtshilfe genieße einen guten Ruf und viele Frauen würden sich bewusst für die kleinere und persönliche Geburtshilfe entscheiden, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine enge und persönliche Betreuung der Mütter vor und während der Geburt sei auch für die Hebammen selbstverständlich. „Wir kennen viele der werdenden Mamas schon lange vor der Entbindung“, sagt Dorothea Einsiedler. „Das enge und vertrauensvolle Verhältnis zu den Familien ist uns sehr wichtig.“

Klinik in Immenstadt: Babyfreundliches Krankenhaus

Die Klinik in Immenstadt ist zudem nach eigenen Angaben als babyfreundliches Krankenhaus zertifiziert und helfe den Mamas auch besonders rund um alle Fragen des Stillens und der ersten Versorgung ihres Babys. Dazu trage auch die Geburtsstation bei. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen unterstützen die jungen Familien während des gesamten Aufenthaltes.

