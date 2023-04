18-Jähriger flüchtet in Immenstadt vor Polizeikontrolle und baut Unfall

In Immenstadt flüchtet ein 18-Jähriger vor einer Polizeikontrolle. Doch er kommt nicht weit.

19.04.2023 | Stand: 12:32 Uhr

In Immenstadt ist ein 18-Jähriger in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Beamten wollten den Autofahrer im Bereich der Siedlerstraße anhalten, berichtet die Polizei. Als dieser die Beamten bemerkte, schaltete er das Licht aus und führ in Richtung Liststraße davon. Doch er kam nicht weit. Einige Meter weiter prallte er gegen ein geparktes Auto und einen Schuppen.

Immenstadt: 18-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall eine Platzwunde am Kopf zu. Den Grund für seine Flucht ermittelten die Beamten schnell: Der junge Mann war mit einem Wert von über einem Promille betrunken. Außerdem hat er keinen Führerschein und sein Auto ist aktuell nicht zugelassen. Der 18-Jährige wurde in Krankenhaus gebracht und ihm wurde Blut abgenommen. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Mehr Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

___________________________________________________________

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu