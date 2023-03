48 neue Wohnungen in bester Lage geplant - und die Anwohner sind entsetzt

Am Kalvarienberg in Immenstadt ist rund um die alte Jakob-Villa ein Wohnquartier mit sechs neuen Häusern geplant. Auch die Villa soll saniert werden.

29.03.2023 | Stand: 20:46 Uhr

Der Kalvarienberg ist einer der besten Wohnlagen in Immenstadt nahe des Zentrums. Dort werden immer mehr Baulücken geschlossen. Jetzt ist das Parkgelände rund um die Jakob-Villa an der Reihe. Der Architekt Max Kirchmann präsentierte im Bauausschuss des Immenstädter Stadtrats die Planung für eine Nachverdichtung des Areals.

Die Kirchmann Löffler Wohnbau GmbH will dort insgesamt 48 Wohnungen schaffen. Rund um die Villa, die erhalten bleibt, entstehen sechs Mehrfamilienhäuser. Der Bauausschuss sprach sich mehrheitlich für das Projekt aus. Die Anwohner, die die Sitzung verfolgten, waren entsetzt und lehnten die „zu massive“ Bebauung ab.

Bauen am Kalvarienberg in Immenstadt: Was ist geplant?

Die Villa: Die Villa wurde 1899 im gründerzeitlichen Heimatstil errichtet, damals „Villa Fany“ genannt. Seinen heutigen Namen erhielt das Gebäude durch die spätere Besitzerfamilie Jakob. Zwar steht das Haus – nach einem Brand, der das Dachgeschoss zerstörte – nicht unter Denkmalschutz. Dennoch ist es nach Ansicht der Verwaltung „ein besonders erhaltenswertes Gebäude“.

Das will der neue Besitzer auch tun. Wie Architekt Max Kirchmann betont, sei es ihm „eine Herzensangelegenheit“, die Villa zu sanieren und dort sieben Mietwohnungen mit 2,5 bis 5,5 Zimmern einzurichten. Dafür müsse das leer stehende Gebäude auch nicht großartig verändert werden. Schon jetzt gebe es darin ein Treppenhaus und sechs Wohneinheiten. Die Renovierung sieht Kirchmann als Herausforderung angesichts „des großen Sanierungsstaus in dem Haus“. Doch dafür handle es sich um „spannende Räume“ mit Zimmerhöhen von 3,20 Metern.

Die Neubauten: Im Bauausschuss erläuterte Kirchmann die weitere Planung. So sollen auf dem „Fany-Areal“ sechs Mehrfamilienhäuser mit 2,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen mit der Villa ein Quartier bilden. Insgesamt entstünden in den Neubauten 41 Eigentumswohnungen, die verkauft werden sollen. Um den Verkehr zu entflechten, sind zwei Zugangswege vorgesehen. Eine Zufahrt erfolgt, wie jetzt, über den Mühlhaldeweg. Dabei fahren die Autos ebenerdig in die dortigen drei Gebäude ein, deren Untergeschoss eine Parkgarage bildet. Die oberen vier Wohnhäuser werden durch eine neue Zufahrt von der Otto-Keck-Straße her erschlossen.

Auf dem Areal sind insgesamt 86 Parkplätze geplant – 31 in Garagen, 27 in Carports und 28 im Freien. Unterhalb der Villa soll dort, wo sich derzeit noch die Auffahrt befindet – ein Quartiersplatz mit Spielfläche und Treffpunkt für die Bewohner entstehen. Und für immer mehr Menschen suchen Wohnungen im Allgäu. Auch Familien - und denen fällt es oft schwer.

Kalvarienberg in Immenstadt: Villa soll am höchsten bleiben

Die unteren drei Häuser mit jeweils sieben Wohneinheiten am Mühlhaldeweg erscheinen wegen des Parkgeschosses fünfstöckig. Allerdings sei diese Gebäudehöhe an den steilen Hängen des Kalvarienbergs keine Ausnahme.

„Uns war wichtig, dass die Villa diese Wohnhäuser noch überragt“, sagte Kirchmann. „In der Umgebung sind solche Höhen schon vorhanden“, bestätigte auch Bauamtsleiter Christoph Wipper.

Westlich der Jakob-Villa ist ein viergeschossiges Haus mit vier Wohnungen vorgesehen, ebenfalls niedriger als die Villa. Ganz oben sind zwei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohneinheiten geplant, die entlang der Otto-Keck-Straße eine zweigeschossige Wirkung haben sollen. In dem Bereich befindet sich jedoch ein eingetragenes Biotop, das teilweise überbaut würde.

Da stehe er mit dem Landratsamt in Verhandlungen, sagte Kirchmann. Seiner Meinung nach handle es sich nur um „einen verwilderten Garten“. Diese Ansicht teilt auch die Stadtverwaltung. Als Ersatz biete die Stadt deshalb die Aufwertung einer Ausgleichsfläche im Außenbereich an, sagte Bürgermeister Nico Sentner.

Die Diskussion: Zwar hatte das eine oder andere Gremiumsmitglied Bedenken wegen der „etwas massiven Bebauung“, doch die große Mehrheit sprach sich am Ende dafür aus: „Wenn wir in der Stadt nachverdichten, dann müssen wir in die Höhe gehen“, meinten Barbara Holzmann (Grüne), Ralf Kellner (FDP), Dr. Thorsten Nusser (CSU) und Bürgermeister Sentner. Das sei besser, als auf der grünen Wiese zu bauen. Dagegen war nur Vera Huschka (SPD): „Ich halte die Höhe für nicht vertretbar. Zudem können die schmalen Straßen nicht so viel Verkehr verkraften.“ Der Meinung sind auch die Anwohner, die nach der Sitzung mit den Bauherrn darüber stritten, „ob das Gelände nicht weniger massiv bebaut werden kann“.

So geht es weiter: Für das neue Wohnquartier wird ein vorhabensbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Das muss der Stadtrat beschließen. Danach geben Behörden und Verbände ihre Einschätzung zu der Planung ab. Außerdem sind Fachgutachten nötig. Anschließend werden die Pläne öffentlich ausgelegt. Dann können die Bürger ihre Meinung dazu äußern. Sollte das ganze Vorhaben am Ende erfolgreich sein, könnte nächstes Jahr mit der Sanierung der Villa und den Neubauten begonnen werden.