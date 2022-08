Autofahrer fährt gegen Bauarbeiter: 87-Jähriger kann nicht mehr bremsen

In Immenstadt ist ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Bauarbeiter gefahren. Der 87-Jährige ist schwerbehindert und konnte nicht mehr bremsen.

09.08.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Ein 87-jähirger Autofahrer ist in Immenstadt in einen Bauarbeiter gefahren. Der 32-Jährige erlitt mehrere Prellungen an Hüfte und Ellenbogen. Laut Polizei war der Senior schwerbehindert und war nach eigenen Angaben nicht mehr in der Lage, zu bremsen.

Autofahrer kann nicht mehr bremsen und fährt gegen Bauarbeiter: Mann stoppt Wagen

Der Mann hatte am Montag an eine Tankstelle heran fahren wollen. Der Bauarbeiter hatte dort an einer Baustellenbegehung teilgenommen. Ein anderer Mann konnte den Autofahrer und seinen Wagen schließlich anhalten. Die Polizei erstattete Anzeige gegen den 87-Jährigen wegen Gefärdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Außerdem prüft die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrtüchtigkeit des Mannes.

Weitere Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu finden Sie hier.