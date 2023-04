Bertrunkener Mann mit Messer läuft in Immenstadt mitten auf der Straße

In Immenstadt läuft ein betrunkener Mann nachts mitten auf der Straße. Wie sich bei der Kontrolle herausstellt, hat er ein Messer bei sich.

17.04.2023 | Stand: 13:07 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein betrunkener Mann in der Julius-Kunert-Straße in Immenstadt mitten auf der Fahrbahn gelaufen. Die Polizei kontrollierte den Mann deshalb, teilen die Beamten mit. Dabei fanden sie bei dem 32-Jährigen ein sogenanntes Infateriemesser. Dieses ist laut Polizei ein "Kampfesser mit einer einseitig geschliffenen Klinge".

Die Polizei stellte das Messer sicher. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

