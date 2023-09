Betrunkener klaut mehrfach in Immenstädter Supermarkt und beleidigt Polizei

Der 31-Jährige hatte mehrfach Alkohol geklaut, fing dann mit einem fremdem Mann in Immenstadt streit an und beleidigte danach die Polizeibeamten.

27.09.2023 | Stand: 13:31 Uhr

Ein Betrunkener Mann klaute am Dienstag, 26. September mehrfach in einem Supermarkt in Immenstadt, kam dann mit einem fremden Mann ins Streiten und beleidigte zum Schluss Polizeibeamte. Laut Polizei soll der 31-Jährige Täter zuerst drei Schnapsflaschen aus einem Supermarkt am Bräuhausplatz in Immenstadt geklaut haben. Weil er dann auf offener Straße mit einem 44-jährigen Mann in Streit geriet, wurde die Polizei gerufen. Diese fand bei der Durchsuchung des Mannes die drei geklauten Flaschen.

Betrunkener klaut mehrfach in Supermarkt in Immenstadt

Wenig später wurde der 31-Jährige erneut beim Diebstahl einer weiteren Schnapsflasche im gleichen Supermarkt beobachtet. Bei der Anzeigenaufnahme beleidigte der alkoholisierte Mann dann die Polizeibeamten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Vier geklauten Flaschen hatten laut Polizei einen Wert von etwa 50 Euro. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.