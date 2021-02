Betrunkener randaliert vor Immenstädter Notaufnahme und attackiert Polizisten

Ein Mann wird wegen starker Trunkenheit in die Noaufnahme gebracht. Dort randaliert er - und attackiert Polizisten.

28.02.2021 | Stand: 13:43 Uhr

Ein Betrunkener hat am Samstagabend Polizisten am Immenstädter Krankenhaus attackiert. Die Beamten waren zuvor in die Klinik gerufen worden, nachdem der Mann vor der Notaufnahme randaliert und herumgeschrien haben soll. Wie die Polizei berichtet, hatten Angehörige den 39-Jährigen wegen seiner starken Trunkenheit zuvor dorthin gebracht.

Betrunkener wird noch am Krankenhaus Immenstadt gefesselt

Der Mann zeigte sich im Verlauf des Vorfalls offenbar zusehends aggressiver, beleidgte und attackierte die Beamten letztlich. Die Polizei fesselte den Mann und brachte ihn zur Dienstelle Immenstadts. Dort blieb er bis zum nächsten Tag in Gewahrsam. Der Betrunkene wurde angezeigt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

