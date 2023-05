Unbekannte beschädigen das Dach einer Turnhalle in Immenstadt. Wer hat etwas beobachtet?

23.05.2023 | Stand: 12:32 Uhr

In Immenstadt haben ein oder mehrere Unbekannte am vergangenen Wochenende das Dach einer Turnhalle in der Allgäuer Straße beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1600 Euro, teilt die Polizei mit.

Der oder die Unbekannten sollen auf das Dach der Turnhalle gestiegen sein und dabei eine Lichtkuppel kaputt gemacht haben. Die Polizei Immenstadt nimmt Zeugenhinweise zu dem Vorfall entgegen, Telefonnummer 08323/96100.

Mehr Nachrichten aus Immenstadt lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu