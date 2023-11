Der Alpsee Skytrail in Immenstadt steht zum Verkauf

Die Stadt will den Kletterturm am Großen Alpsee entweder ganz veräußern oder verpachten. Denn jedes Jahr zahlt die Tourismus-Gesellschaft damit drauf.

25.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Auch in der jüngsten Bilanz der Alpsee Immenstadt Tourismus (AIT) Gesellschaft für 2022 steht wieder ein Minus: Erneut hat der Kletterturm am Alpseehaus im Immenstädter Ortsteil Bühl Verlust gemacht. Damit könnte aber bald Schluss sein. Wie Bürgermeister Nico Sentner mitteilt, soll der Alpsee Skytrail entweder verkauft oder sein Betrieb verpachtet werden. Insgesamt machte die AIT 2022 einen Verlust von 30.000 Euro, erläuterte Geschäftsführer Michael Felder im letzten Jahresabschluss der Gesellschaft. Wie berichtet soll die Gesellschaft ab Anfang 2024 wieder in Stadtverwaltung zurückgeholt werden. Dort entsteht dann ein Tourismus-Referat.

2015 wurde die AIT als 100-prozentige Tochter der Stadt gegründet. Die Hoffnung des damaligen Bürgermeisters Armin Schaupp und des Stadtrats: Eine Gesellschaft könnte effektiver und günstiger arbeiten und den Tourismus besser voranbringen als es die Stadtverwaltung. Zur Finanzierung der GmbH sollte neben einer Finanzspritze der Stadt auch die Gewinne aus dem Betrieb des Kletterturms „Alpsee Skytrail“ beitragen. Anfangs wurde mit 45.000 Besuchern gerechnet. Doch diese Erwartungen erfüllten sich genausowenig wie ein Lern- und Erlebnisparcours des Naturparks Nagelfluhkette um den Kletterturm herum. "Die von meinem Vorgänger prognostizierten Zahlen wurden nie erreicht", sagt Bürgermeister Sentner. Wobei der Kletterturm auch "nie einen leichten Stand" bei vielen Immenstädtern hatte,

Investition von 750.000 Euro

In Nicht-Corona-Jahren stiegen im Schnitt gerade mal 14.000 Kletterfreunde den 15 Meter hohen Turm hoch. Den Einnahmen stehen aber hohe Personalkosten und die Abschreibung der Investitionskosten von 750.000 Euro gegenüber. Die Abschreibung ist auf 25 Jahre angelegt. "Nach diesen 25 Jahren würden wir also echten Gewinn machen", scherzte einmal die frühere AIT-Geschäftsführerin Theresa Schöberl.

Für 2022 steht ein Minus von 64.000 Euro in der Bilanz, berichtete Geschäftsführer Felder dem Stadtrat. Das lag aber an Investitionen in neue Klettergurte und andere Verschleißteile der Anlage. 2021 machte der Skytrail 20.000 Euro Verlust und die vier Jahre davor im Schnitt 35.000 Euro. Wer sollte deshalb eine solche Anlage kaufen oder pachten? "Ein Betreiber, der sich nur auf den Kletterturm konzentriert, hat vielleicht bessere Ideen als wir", sagt Felder auf Anfrage unserer Redaktion. Schließlich habe die AIT am Alpsee die Betreuung der Urlauber im Fokus und der Skytrail läuft nur nebenher. Außerdem wolle die Stadt einem Pächter weitere Möglichkeiten einräumen, wie beispielsweise den Betrieb eines kleinen Kiosks oder andere Angebote. In einem ersten Jahr mit geringer Pacht soll dem Betreiber die Chance gegeben werden, verschiedene Dinge auszuprobieren.

Zwei Kaufinteressenten für der Alpsee Skytrail

Auch Sentner betont: "Den Turm zu betreiben, ist für unsere Tourismusmitarbeiter sehr Zeit- und Ressourcenintensiv". Dabei liege die Hauptaufgabe "doch auf der Gäste- und Gastgeberberatung sowie der Vermarktung unserer Region". Ziel sei es jetzt, "eine vernünftige Lösung zu finden". Die kann auch in dem Verkauf des Kletterturms liegen. Wie der Bürgermeister im Stadtrat sagte, "gibt es bereits zwei Kaufinteressenten". Mit denen will Felder "zeitnah Gespräche führen".

