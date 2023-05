In den Ferien fährt jetzt ein „Museums-Shuttle“ von Immenstadt nach Diepolz

Künftig fährt um 11 Uhr ein Bus von Immenstadt zum Bergbauernmuseum und um 16.30 Uhr zurück. Damit wird eine Lücke bei den Busverbindungen geschlossen.

25.05.2023 | Stand: 10:39 Uhr

In den Pfingst- und Sommerferien gibt es jetzt eine zusätzliche Busverbindung von Immenstadt in den Ortsteil Diepolz zum Bergbauernmuseum und wieder zurück. Finanziert wird das Angebot vom Landkreis Oberallgäu und der Stadt Immenstadt. Damit schließt sich endlich eine Lücke im öffentlichen Nahverkehr – allerdings nicht an Samstagen, Sonn- und Feiertagen.

