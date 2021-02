Immenstadt investiert heuer 16 Millionen Euro

Die Stadt will Schulen sanieren, Kindergarten erweitern, Bau- und Gewerbeflächen anlegen und Straßen erneuern. Dafür sind Kredite von 10,8 Millionen nötig.

28.02.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Fast 22 Millionen Euro gibt die Stadt Immenstadt heuer im Vermögenshaushalt aus. Rund 16 Millionen davon werden in neue Projekte, Sanierungen oder Grundstückskäufe investiert. Über vier Millionen machen allein die größeren Ausgaben für Kinderbetreuung und Schulen aus. Hinzu kommt die Erschließung von Baugebieten und die Gewerbeansiedlung in Seifen-West II sowie Straßensanierungen und Gebäudeunterhalt. Um das alles zu stemmen, muss die Stadt 10,8 Millionen Euro an Krediten aufnehmen. „Trotzdem ist es keine Option für mich diese dringend erforderlichen Maßnahmen zu schieben“, sagte Bürgermeister Nico Sentner am Donnerstag im Stadtrat. Und die Stadträte folgten ihm und segneten den Haushalt einstimmig ab.

Der diesjährige Etat sei „vorsichtig kalkuliert“, erklärte Sentner. Während der Bund mit Steuerausfällen von 24 Prozent rechnet, nehmen er und Kämmerin Franziska Lorenz beispielsweise bei der Gewerbesteuer ein Minus von 33 Prozent an. So gebe es die Hoffnung, dass es am Ende nicht gar so schlecht aussieht. Um die Investitionen zu finanzieren, werden neben den Krediten drei Millionen aus den Rücklagen entnommen, gibt es staatliche Zuschüsse und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Daneben tilgt die Stadt alte Kredite in Höhe von 1,3 Millionen Euro.

Trotz der schlechten Wirtschaftslage wollte der größte Teil des Stadtrats anstehende Projekte nicht schieben. Die Notwendigkeit, die Sanierung der Königsegg-Grundschule abzuschließen oder die dringend nötigen Kindergartenplätze in Stein zu schaffen, stellte niemand in Zweifel. Außerdem prüft die Stadt, ob sich das frühere Vereinsheim des Tennisclubs Grün-Weiß für die Kinderbetreuung eignet.

Antizyklisch gibt's bessere Preise

Dass die Stadt „antizyklisch handelt“ und heuer die Stadtspange anpacke, habe sich laut Sentner bei der Auftragsvergabe für die Sanierung des Abschnitts Bahnhof-/Staufner Straße gezeigt. Der werde für knapp 800 000 Euro von der Firma Kutter (Memmingen) viel günstiger hergerichtet als zunächst angenommen. Hinzu komme noch ein kleiner Abschnitt der Sonthofer Straße, den das Unternehmen Geiger für 118 000 Euro erneuert.

Freuen können sich die Bauwilligen, die in Akams ihr Häuschen errichten wollen. Zwar verhandelt die Stadt noch mit der Diözese über den Grundstückskauf: Wie viele Bauflächen darf die Kirche behalten, wie viele erhält die Stadt. Doch in diesem Jahr ist die Planung vorgesehen und 2022 soll das Baugebiet erschlossen werden.

Neues Haus für die Feuerwehr

Nicht vergessen hat die Stadt die Feuerwehren. Das neue Feuerwehrhaus für Bühl soll heuer geplant werden (50 000 Euro) und nächstes Jahr gebaut werden. Veranschlagt sind 1,35 Millionen. 100 000 Euro bekommt die Feuerwehr Ratholz für einen Anbau an ihr bestehendes Gebäude, um sich endlich dort umziehen zu können. Mit 45 000 Euro fördert die Stadt den Geräte- und Museumsstadel der Feuerwehr Rauhenzell.

Nach der Bilanz der Kämmerin schlagen zum Jahresende Schulden von 27,8 Millionen zu Buche. Zusammen mit den Stadtwerken wären es gar 57 Millionen. „Man darf aber nicht alleine den Schuldenstand sehen“, erklärte der gelernte Bankbetriebswirt Sentner. Denn die Stadt verfüge auf der anderen Seite über enorme Vermögenswerte: beispielsweise Firmenbeteiligungen wie am AÜW oder 1000 Hektar Wald und elf Alpen.

Das sind die größten Brocken

- Königsegg-Schule: 1,5 Millionen fließen heuer in Nordfassade, WC-Anlagen, Klassenzimmer. Nächstes Jahr ist die Sanierung abgeschlossen – Gesamtkosten: 8,5 Millionen.

- Kindergarten Stein: 1,5 Millionen (600 000 an Zuschuss erhofft); Gesamtkosten: 6,3 Millionen Euro.

- Seifen-West: zwei Millionen; über 900 000 Euro sind an Grundverkauf-Einnahmen heuer eingeplant.

- Stadtspange: 920 000 Euro, Gesamtkosten voraussichtlich über vier Millionen.

- Baugebiet Akams: 600 000 Euro für den Grundstückskauf, 55 000 für die Planung des Baugebiets.

- Straßensanierungen allgemein: 900 000 Euro.

- Mobilfunkmast bei Knottenried: 400 000 Euro, wobei es einen Zuschuss von 360 000 Euro gibt.