Jugendliche wollen in Immenstadt mit Falschgeld zahlen - woher stammen die Blüten?

In Immenstadt wollen zwei Jugendliche mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zahlen. Wie sich herausstellt, wollten sie wohl bewusst Falschgeld in Umlauf bringen.

28.03.2023 | Stand: 10:56 Uhr

Zwei Jugendliche sollen am Samstag in Immenstadt Falschgeld in Umlauf gebracht haben. Nach Informationen der Polizei versuchten ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger in einem Supermarkt mit einem falschen 50-Euro-Schein zu zahlen.

Die Kassiererin erkannte das Falschgeld und rief die Polizei. Bei der Aufnahme des Sachverhalts fanden die Beamten weitere gefälschte 50-Euro-Scheine im Geldbeutel des 14-Jährigen. Zudem fand die Polizei Kassenzettel, die vermuten lassen, dass die Jugendlichen bereits in anderen Geschäften erfolgreich mit ihren gefälschten Scheinen bezahlen konnten.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die beiden Schüler das Falschgeld von einem anderen 14-Jährigen bekommen haben und die Scheine in seinem Auftrag in Umlauf brachten. Nach Rücksprache der Staatsanwaltschaft Kempten durchsuchten die Beamten die Wohnung des 14-Jährigen.

Bislang ist die Herkunft des gefälschten Geldes noch ungeklärt. Ebenso ist noch unklar, seit wann und wie viele falsche Geldscheine die drei Jugendlichen bereits in Umlauf gebracht haben. Weil der 13-Jährige noch strafunmündig ist, erwartet nur die beiden 14-Jährigen eine Anzeige wegen Geldfälschung.

