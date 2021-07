Zwei Kinder versuchen Lebensmittel und Spielzeug im Wert von über 200 Euro in einem Laden in Immenstadt zu stehlen. Doch die Verstecke waren nicht gut genug.

22.07.2021 | Stand: 13:23 Uhr

Am Mittwochnachmittag sind zwei Kinder (11 und 12 Jahre) bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Immenstadt erwischt worden.

Hierbei konnten in einem Schulranzen sowie einer Stofftasche, die die Kinder dabei hatten, Waren im Gesamtwert von mehr als zweihundert Euro (Lebensmittel, elektronisches Spielzeug) festgestellt werden. Die Beamten übergaben die beiden Kinder den Erziehungsberechtigten.

