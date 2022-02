Für 40 Millionen Euro: Bosch-Logistikzentrum in Immenstadt kann kommen

Bosch plant einen Neubau in Immenstadt-Seifen. Der Stadtrat stimmt zu. Was jetzt geändert werden muss.

15.02.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Einstimmig befürworteten die Stadträte von Immenstadt im Bauausschuss den Plan der Firma Bosch, am Standort im Ortsteil Seifen ein eigenes Logistikzentrum zu errichten. Sie sprachen sich für die notwendige Änderung des Bebauungsplans im Gewerbe- und Industriegebiet „Giessen-Süd“ aus. Nach der öffentlichen Auslegung der Planung und den Stellungnahmen der Behörden und öffentlichen Organisationen habe es keine Einwände gegen das Bauvorhaben gegeben, erläuterte Andrea Kiechle vom Lindauer Planungsbüro Sieber.

22 Meter hohes Bauwerk geplant

Wie berichtet, schließt der Neubau direkt an die bestehende Logistikhalle im Süden des Boschwerks an. Neben einem eingeschossigen Industriegebäude (Grundfläche 40 auf 94 Meter) soll für das Hochregallager inklusive Photovoltaikanlage ein 22 Meter hohes Bauwerk (30 auf 94 Meter) entstehen. Der Start der Arbeiten ist noch heuer vorgesehen und soll Ende 2023 abgeschlossen sein. Damit verbunden ist eine vollautomatische Versorgung der Produktionshallen mit Material aus dem Lager samt Rücktransport der fertigen Teile ins Lager. Insgesamt will das Unternehmen dafür 40 Millionen Euro investieren.

Erweiterung der der Logistikhalle nach Süden möglich

Sollte es künftig noch weiteren Bedarf an Lagerflächen geben, ist eine Erweiterung der Logistikhalle Richtung Süden möglich. Außerdem gehören zu dem Projekt 20 Lkw-Parkplätze und ein Sanitärgebäude für die Fahrer.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Am Boschwerk in Seifen gibt es künftig Lkw-Parkplätze Unternehmens-Ausbau

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".