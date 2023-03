Immenstadt macht Inventur in 1000 Hektar Wald

Immenstadt gehört zu den großen Waldbesitzern der Region. Es gilt, das wertvolle Gut fit für den Klimawandel zu machen, sonst werden die Hänge zur Gefahr.

17.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Waldbesitzer denken in Generationen. So lange brauchen die Bäume, um entsprechend in die Höhe zu kommen. Dabei unterliegen die kommunalen Wälder im Oberallgäu der öffentlichen Aufsicht des Amts für Landwirtschaft und Forsten. Alle 20 Jahre ist ein „Forstwirtschaftsplan“ vorgeschrieben. Immenstadt bereitet sich derzeit auf den nächsten vor. Das neue Gutachten wird 2024 erneuert und hat eine Laufzeit bis 2044. Wie im Bauausschuss des Stadtrats erläutert wurde, werden dafür voraussichtlich Kosten von 55.000 Euro fällig. Zur Hälfte trägt die Ausgaben der Freistaat.

