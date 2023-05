Mann schlägt anderem Mann in Immenstadt über zehn Mal ins Gesicht

In Immenstadt-Stein prügeln sich zwei Männer am Donnerstag. Der eine schlägt dem anderen über zehn Mal ins Gesicht.

12.05.2023 | Stand: 11:51 Uhr

In Immenstadt-Stein haben sich am Donnerstagnachmittag zwei Männer geprügelt. Laut Polizei konnten Zeugen beobachten, wie ein etwa 30 Jahre alter Mann einem etwa 20-Jährigen 10 bis 15 Mal ins Gesicht schlug, ohne dass sich dieser wehrte. Anschließend seien die beiden Männer in verschiedene Autos gestiegen und in Richtung Immenstadt gefahren.

Weitere Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Männern oder deren Autos machen können, sollen sich bitte bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 melden.

