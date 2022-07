21-jähriger Motorradfahrer prallt gegen mehrere Bäume in Immenstadt - tot

In Immenstadt ist gestern ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall gestorben. Er war am Zaumberg gegen mehrere Bäume geprallt. Ein Zeuge fand ihn tot auf.

Der schlimme Motorrad-Unfall in Immenstadt im Allgäu passierte laut Polizei gestern am Samstagabend. Ein 44-Jähriger hatte die Rettungskräfte verständigt, weil er am Zaumberg einen schwer verunglückten Motorradfahrer gefunden hatte. Die Retter konnten vor Ort nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Erste Ermittlungen der Polizei zum Unfall ergaben, dass der 21-Jährige alleine mit seinem Motorrad auf der Straße von Missen in Richtung Immenstadt unterwegs war. In den Zaumbergkurven kam er "vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit" nach rechts von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit.

Tödlicher Motorradunfall am Zaumberg in Immenstadt

Der Motorradfahrer prallte mit seiner Maschine gegen mehrere Bäume und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Das Motorrad wurde total beschädigt.

Die Straße am Zaumberg musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

