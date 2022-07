Immenstadt: Neue Konzepte für den Einzelhandel und die Stadt

Immenstadt schreibt bestehende Daten und Fakten fort und will den Handel in der Innenstadt stärken. Das hilft auch bei Entscheidungen und Staats-Zuschüssen.

Wie kann der Einzelhandel in der Immenstädter Innenstadt gestärkt werden. Und wie lenkt man am besten den Verkehr in der Stadt. Auf diese und viele weitere Fragen sollen ein neues Einzelhandelskonzept und das „Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept“ (ISEK) Antworten geben. Der Fortschreibung beider Konzepte stimmte jetzt der Stadtrat einhellig zu. Für das neue Einzelhandelskonzept soll das Beratungsunternehmen Cima den Auftrag übernehmen. Für die Weiterführung von ISEK ist eine Ausschreibung erforderlich.

Dass solche Konzepte nicht nur viele Seiten im Computer oder auf Papier bedeuten, machte Bürgermeister Nico Sentner deutlich. Sie seien wichtig für die Arbeit der Stadtverwaltung und die Entscheidungen der Stadträte: So diene das Einzelhandelskonzept als Steuerungselement, um beispielsweise die Ansiedlung von Einzelhandel im Außenbereich abzulehnen, wenn dies negative Auswirkungen auf Geschäfte im Zentrum bedeute. „Anträge auf zentrenrelevanten Einzelhandel im Außenbereich haben wir viele“, bestätigte Sebastian Wolf vom Bauamt. Mit dem Einzelhandelskonzept könne die Stadt eine Ablehnung begründen.

Das erste Konzept kostet 55.500 Euro

Das Einzelhandelskonzept soll 55.500 Euro kosten, wobei die Regierung von Schwaben laut Kämmerin Franziska Lorenz eine Förderung von 60 Prozent in Aussicht stellte. Damit verbleiben bei der Stadt nur noch 22.200 Euro. Die Cima hat bereits die Daten für das bisherige Konzept erhoben.

Wesentlich teurer wird das „Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept“, das Lorenz mit 200.000 Euro veranschlagt. Doch auch dafür gebe es einen staatlichen Zuschuss. Allerdings verlange die Regierung eine öffentliche Ausschreibung des Auftrags. ISEK sei Voraussetzung für staatliche Zuschüsse aus der Städtebauförderung, erläuterte die Kämmerin. Beispielsweise bei der Sanierung von Straßen und historischen Gebäuden – wie in der Vergangenheit von der Bahnhofstraße oder dem Schloss – oder für kleinere Maßnahmen wie dem Winterwald im Klostergarten. Notwendig wird eine Fortschreibung der beiden Konzepte, „weil sie bereits zehn Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß sind“, sagte Sentner.

Einzelhandelskonzept: Für die Fortschreibung des Konzepts befragt die Cima Einzelhändler, den Verein „Impuls“, Kammern, Verbände, Stadtverwaltung und politische Vertreter, wie sie den Handel in der Stadt einschätzen und die Innenstadt als Handelsstandort weiterentwickeln wollen. Dabei geht es auch um das Kundenverhalten, Auswirkungen der Corona-Pandemie oder des Onlinehandels, öffentlicher Nahverkehr oder Konflikte durch Verkehrsströme. Die Daten bilden die Basis für die weitere Stadtentwicklung. Verhindert werden soll eine Verödung der Innenstadt.

ISEK: Das „Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept“ erhebt Daten zu Handelsbetrieben, Landwirtschaft oder Verkehrsanbindung, benötigte Wohnflächen sowie Stärken und Schwächen der Innenstadt. Ziele sind die Stärkung der Innenstadt als Wohnort und Versorgungszentrum. Außerdem geht es um die künftige Entwicklung des Verkehrs und wie dieser besser im städtischen Raum integriert werden kann. Im Hinblick auf Veränderungen auf dem Eberl-Areal oder die Entwicklung im Bereich Hofgarten und Bauhofinsel sei ISEK notwendig.

