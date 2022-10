Immenstadt: Neues Hotel eröffnet weitere Chancen für Bühl

Die Familie Hierl will am Eingang zum Großen Alpsee den Hierlhof zum Hotel mit 130 Betten ausbauen. Dabei wird nicht nur die Straße in den Ort verlegt.

27.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Vor großen Veränderungen könnte der Immenstädter Ortsteil Bühl stehen: Die Familie Hierl, die dort als Gastgeber den Hierlhof mit 34 Betten betreibt, will erweitern und eine Hotelanlage mit insgesamt 130 Betten anbieten. Verbunden damit ist die Verlegung der Ortseinfahrt. Darin sieht die Stadtspitze eine Chance, in Bühl für eine Verkehrsberuhigung zu sorgen. Das wünschen sich die Bürger schon lange. So sollen die Parkplätze am Alpseehaus verschwinden. Im Stadtrat präsentierten jetzt die Familie Hierl, Architekt Felix Schädler und Bürgermeister Nico Sentner die Pläne. Die Räte reagierten überwiegend begeistert.

