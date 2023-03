In Immenstadt sollen digitale Wegweiser Autofahrer künftig auf freie Parkplätze lenken

Wer in Immenstadt auf der Suche nach einem freien Parkplatz ist, kann künftig digitalen Wegweisern folgen. Dort sollen sie aufgestellt werden.

Blech war gestern, jetzt kommt digital: Die Stadt Immenstadt erhält an den Hauptzugangsstraßen digitale Elemente im Parkleitsystem. Mit großer Mehrheit stimmten die Stadträte im Bauausschuss dafür, die alten Sammelschilder durch neue zu ersetzen. Die Gesamtkosten betragen laut Reinhold Hüppy, Chef der Verkehrsüberwachung, 60.000 Euro.

Im Ortsteil Bühl, dem Hauptschauplatz des Immenstädter Tourismus, gibt es ein digitales Parkleitsystem schon länger. Jetzt soll es auch in der Stadt Einzug halten. Wie Hüppy erläuterte, stehen die bisherigen Schilder seit Ende der 80-er Jahre an den vier großen Einfallstraßen Richtung Innenstadt: Sonthofener, Kemptener, Missener und Julius-Kunert-Straße. Dort weisen sie auf die beiden Tiefgaragen der Stadt und die größeren oberirdischen Parkflächen hin. Die Schilder seien teils verwittert „und das System ist nicht mehr zeitgemäß“, sagte Hüppy.

So wollen die Stadtwerke für ihre beiden Tiefgaragen künftig digitale Anzeigen aufstellen, um abzubilden, wie viele Parkplätze dort noch frei sind. Ähnliches plane laut Bürgermeister Nico Sentner auch die Mittagbahn, die ebenfalls auf einigen Standorten Platz finden soll. Genauso wie die digitale Anzeige freier Plätze am Großen Alpsee. „Vielleicht lässt sich der eine oder andere Ausflügler dann bewegen, schon am Viehmarktplatz sein Auto stehen zu lassen“, sagte Sentner.

Neues Parkleitsystem in Immenstadt an den vier großen Einfallstraßen

Es biete sich damit an, das gesamte Leitsystem zu erneuern, meinte Hüppy. Die Maße der digitalen Schilder in der Stadt und den bestehenden vor Bühl sollen gleich sein und die Anzeigen könnten nach Veränderungen leicht ausgewechselt werden. Die Standorte an den vier Straßen sollen gleich bleiben. Allerdings müsse eine Stromversorgung dorthin gelegt werden. Die Kosten teilen sich in etwa je zur Hälfte Stadt und Stadtwerke, wobei die Stadtwerke eine Förderung von 12.000 Euro erwarten.

„Ich sehe keinen Vorteil in dieser Anschaffung“, meinte Markus Fetzer (Freie Wähler), der als einziger dagegen stimmte. Für Autofahrer sei die Anzeige nur von Bedeutung, wenn die Parkplätze gegen null gehen. „Und das ist doch nur an wenigen Tagen im Jahr der Fall.“ Dem widersprach der Bürgermeister: Zum einen seien die Parkflächen öfters mal voll und außerdem würden die Autofahrer das ganze Angebot an Parkmöglichkeiten in der Stadt überblicken. Auch andere Kommunen im Oberallgäu setzen zunehmend auf Parkleitsysteme, um den Verkehr besser steuern zu können.

Die fünf großen Parkflächen in Immenstadt:

P1 Tiefgarage Klostergarten,

P2 am Hofgarten (Bauhofinsel),

P3 Viehmarktplatz,

P4 Bahnhof-Tiefgarage,

P5 Hallenbad/Schul- und Sportzentrum.

Das neue System soll von der Weilheimer Firma Bremicker installiert werden.

