Polizei erwischt Mann in Immenstadt mit Drogen - er leistet Widerstand

In Immenstadt hat die Polizei einen 21-Jährigen mit Marihuana erwischt. Warum er nun mit mehreren Strafverfahren rechnen muss.

04.03.2022 | Stand: 14:56 Uhr

In Immenstadt hat eine Polizeistreife am Donnerstag einen Fahrradfahrer beim Überqueren des geschlossenen Bahnübergangs im Bereich der Mummener Straße beobachtet. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Deshalb wollte die Polizei den 21-Jährigen kontrollieren. Doch der flüchtete.

Nach kurzer Verfolgung stellten ihn die Beamten. Er wehrte sich jedoch gegen die polizeiliche Maßnahme und trat unter anderem nach einem der Polizisten, sodass sie ihn fesseln mussten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie eine geringe Menge Marihuana. Gegen den jungen Mann werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

