Immenstadt setzt ein Signal: Keine Bebauung an der Stadtalpe

06.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Im Flächennutzungsplan einer Kommune zeigt sich auch die mögliche künftige Entwicklung einer Stadt oder Gemeinde: Wo wäre eine weitere Wohnbebauung möglich, wo könnten Gewerbebetriebe angesiedelt werden, welche Landschaft soll unberührt bleiben, weil sie für die Erholung der Menschen oder die Landwirtschaft gebraucht wird. Für den Flächennutzungsplan (FNP) von Immenstadt traf der Stadtrat jetzt eine wegweisende Entscheidung. Es ging um die Stadtalpe.

Das Gebiet nördlich der Innenstadt am Kalvarienberg ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Wanderwege führen Richtung Nordosten in den nächsten Ortsteil Stein oder im Westen zur Burgruine Rothenfels und zum Großen Alpsee. Und im Eichenwald freuen sich nicht nur Kinder jedes Jahr an den Eichelschweinen und ihren Jungen. Allerdings ist ein 15 Hektar großes Areal rund um die Stadtalpe im FNP als mögliche Wohnbaufläche ausgewiesen. In der Fortschreibung des FNP wird dann zwar aufgeführt, dass wohl lediglich maximal vier Hektar nutzbar wären, doch auch das wäre ein großes Baugebiet.

Den wertvollen Naturraum erhalten

„Wir sollten besser ein klares Signal senden, dass wir diesen wertvollen Naturraum ganz erhalten wollen“, erklärte Bürgermeister Nico Sentner. Sollte dort tatsächlich ein Wohngebiet überlegt werden, würde das „ein sehr hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf Landschaftsbild und Naturschutz“ ergeben, war auch die Empfehlung der Bauverwaltung, die Fläche umzuwidmen. Das Landratsamt Oberallgäu hatte ebenfalls schon mehrfach signalisiert, dass es einer Wohnbebauung dort nicht zustimmen würde.

Die große Mehrheit im Stadtrat folgte diesen Empfehlungen und stimmte dafür, den FNP in dem Bereich zu ändern. Dagegen sprach sich nur Markus Kubatschka (SPD) aus. Aber nicht, weil er dafür ist, an der Stadtalpe Wohnhäuser zu bauen. Stattdessen hält er mit der FNP-Festlegung die Chance für eine mögliche Umfahrung Immenstadts über die Tunnellösung für größer. Der früher diskutierte Tunnel sollte unter der Stadtalpe verlaufen.

