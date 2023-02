Sicherheitstraining im Berufsschulunterricht

Vier Stiftungen unterstützen mit insgesamt 12.000 Euro ein neues Angebot des Berufsschulzentrums Immenstadt.

21.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Jedes Jahr kommt es zu zahlreichen Unfällen auf Baustellen. Deshalb hat das Berufsschulzentrum Immenstadt das Thema Sicherheit auf der Baustelle oder in Werkstätten in den Fokus gerückt. Und damit das Fach im Berufsschulunterricht auch praktisch gelehrt werden kann, haben vier Stiftungen aus dem Oberallgäu insgesamt 12.000 Euro an die Berufsschule in Immenstadt gespendet.

Bei der Übergabe zeigte Schulleiter Peter Eisenlauer den Stiftungsvorsitzenden Gebhard Kaiser (für die Fritz und Brunhilde Englisch Stiftung), Dieter Gerrens (M. Hildebrand Stiftung), Dieter Sentner (Kaiser Sigwart Stiftung) und Reinhard Reitzner (Ilona Reining Stiftung) die neu eingerichtete Werk- und Sicherheits-Trainingshalle des Berufsschulzentrums.

Sicherheit wird wichtiges Fach im Berufsschulzentrum Immenstadt

Die Schüler der Technikerschule Holzbau informierten die Vorsitzenden über die Lerninhalte. Wer in einem Unternehmen Verantwortung für Mitarbeiter übernehmen will, „muss über die aktuell gültigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften Bescheid wissen und die gängigen Sicherungsgeräte anwenden können“, betonte Eisenlauer. Deshalb werde die Sicherheit ein wichtiges Fach in der neukonzipierten Technikerschule. „Wir wollen als Schule Vorreiter sein und für die Sicherheit und Unfallvermeidung von Handwerkerinnen und Handwerkern beitragen“, sagte der Schulleiter.

Da es bisher in den Berufsschulen laut Eisenlauer keine vergleichbaren Anwendungen gebe, betreten die Lehrkräfte der Berufsschule in Immenstadt Neuland und sammeln derzeit umfangreiche Erfahrungen durch die Zusammenarbeit mit den Organen der Berufsgenossenschaft. Mit den Spendengeldern werden neueste Leitern, Gerüste, Schutzhelme, Arbeitssicherheitsgurte, Seile und andere Sicherungsgeräte beschafft.

