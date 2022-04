Zahlen, Geschichte, Ausflugstipps: Die wichtigsten Fakten rund um Immenstadt

Immenstadt ist die älteste Stadt im Oberallgäu und Ausgangspunkt für viele Ausflüge im Allgäu. Wir stellen die Stadt und ihre Freizeitangebote vor.

05.04.2022 | Stand: 13:57 Uhr

Immenstadt liegt im Landkreis Oberallgäu und im südlichen Teil des Allgäus. Die Stadt hat etwa 14.355 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: September 2021) und sechs Stadtteile. Wir stellen Immenstadt vor und klären unter anderem diese Fragen:

Wie alt ist Immenstadt?

Wo und in welchem Landkreis liegt Immenstadt?

Ist Immenstadt schön?

Welcher Fluss fließt durch Immenstadt?

Welche Ausflüge kann man von Immenstadt aus machen?

Lage: Wo liegt Immenstadt?

Immenstadt liegt an der B308 und der B19, etwa zwischen Kempten und Oberstdorf. Die Stadt besteht aus den sechs Stadtteilen:

Bühl am Alpsee

Rauhenzell

Akams

Eckarts

Stein

Knottenried Diepolz

Welcher Fluss fließt durch Immenstadt?

In der Nähe liegen der kleine und der große Alpsee. Vom kleinen Alpsee kommt die Konstanzer Ach, die durch Immenstadt fließt und in die Iller mündet.

Der Große Alpsee bei Immenstadt ist der größte Natursee des Allgäus. Aufgrund der Windverhältnisse dort ist er besonders bei Seglern, Surfern und Kitern beliebt. Aber auch Wanderer und Jogger können sich um den See auf 8,1 Kilometern verausgaben. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Immenstadt?

Immenstadt hat die PLZ (Postleitzahl) 87509.

Wie alt ist Immenstadt?

Immenstadt wurde erstmals im Jahr 1275 urkundlich erwähnt, damals noch als Ymmendorff. Seit 1360 trägt der Ort den Namen Immenstadt und gilt als älteste Stadt im Landkreis Oberallgäu. Von den Einwohnerinnen und Einwohnern wird Immenstadt liebevoll "Städtle" genannt.

Veranstaltungen und Events im Stadtschloss Immenstadt

Lesen Sie auch

Wochenmarkt, Wandern und Agrarschau Das hat die Gemeinde Dietmannsried im Oberallgäu zu bieten

Im Stadtkern liegt das Stadtschloss, das zunächst ein einfaches Steingebäude am Marktplatz war und im 17. Jahrhundert zum Schloss wurde. Heute finden dort Veranstaltungen statt und man kann es als Eventlocation mieten, beispielsweise für Hochzeiten.

Das Zentrum der Stadt ist der Marienplatz mit der Mariensäule. Diese wurde im Jahr 1773 von Hugo Graf zu Königsegg-Rothenfels aus Dankbarkeit für das Erlöschen der Pest gestiftet. Von 1628 bis 1635 litten die Bewohnerinnen und Bewohner von Immenstadt unter der Seuche. Die Säule soll daran erinnern. Heute ist der Marienplatz vor allem beliebt bei allen, die gerne einen Kaffee in der Sonne trinken. Rund um den Platz gibt es einige Cafés und Restaurants. Jede Woche am Samstag befindet sich dort außerdem der Wochenmarkt.

Immenstadt hat zwei Partnerstädte: Wellington in Großbritannien und Lillebonne in Frankreich. (Mehr über die Allgäuer Partnerstädte erfahren Sie hier.)

Mittagbahn, Bärenfalle und Alpsee Coaster: Welche Ausflüge kann man von Immenstadt aus machen?

Immenstadt ist umgeben von Bergen, die beliebte Ausflugsziele im Oberallgäu sind, beispielsweise der Mittag mit der Mittagbahn. Aber auch die Alpsee Bergwelt mit dem Alpsee Coaster, einer Rodelbahn, liegt in der Nähe. Der Alpsee Coaster ist die längste Ganzjahres-Rodelbahn in Deutschland. Zum Erlebnispark gehört auch der Kletterwald Bärenfalle, der ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel ist.

Wer sich weiterbilden möchte, kann eines der Immenstädter Museen besuchen, beispielsweise das Museum Hofmühle oder die Erlebnisausstellung im Naturparkzentrum Nagelfluhkette. Besonders beliebt bei Familien mit Kindern ist das Bauernhofmuseum in Diepolz.

Bilderstrecke

Impressionen von der Nagelfluhkette in den Allgäuer Alpen

1 von 6 2 von 6 3 von 6 4 von 6 5 von 6 6 von 6 Die Nagelfluhkette ist eine etwa 24 Kilometer lange Bergkette im gleichnamigen Naturpark südlich von Oberstaufen, zwischen Immenstadt und Hittisau in Österreich. Bild: Thomas Gretler Die Nagelfluhkette ist eine etwa 24 Kilometer lange Bergkette im gleichnamigen Naturpark südlich von Oberstaufen, zwischen Immenstadt und Hittisau in Österreich. Bild: Thomas Gretler 1 von 6 Impressionen, Wanderung Brunneauscharte am Hochgrat, Nagelfluhkette, Gestein, Naturserie Bild: Thomas Gretler Impressionen, Wanderung Brunneauscharte am Hochgrat, Nagelfluhkette, Gestein, Naturserie Bild: Thomas Gretler

Hat Immenstadt ein Freibad?

In Immenstadt gibt es außerdem ein Hallenbad mit Sauna und ein Freibad am Alpsee.

Wandertouren von Immenstadt aus: Diese Touren liegen in der Nähe

In Fahrtnähe liegen auch andere Allgäuer Ausflugsziele, beispielsweise das Gunzesrieder Tal und der Grünten, denn Immenstadt gehört zur Ferienregion Alpsee-Grünten, zu der auch Sonthofen, Blaichach-Gunzesried, Burgberg und Rettenberg gehören. Von hier starten beliebte Wandertouren im Oberallgäu, darunter:

die Tour auf das Immenstädter Horn

die Tour vom Mittag auf den Stuiben

die Tour zur Siedelalpe

die Tour um den Großen Alpsee

In und um Immenstadt finden auch leidenschaftliche Fahrradfahrer ideale Touren, beispielsweise den Iller-Radweg oder die Salmaser Höhe.

Ein weiteres touristisches Highlight im Sommer ist der Viehscheid in Immenstadt. Aktuelle Informationen dazu finden Sie hier.

Bilderstrecke

Bilder von der Viehscheid in Immenstadt

1 von 19 2 von 19 3 von 19 4 von 19 5 von 19 6 von 19 7 von 19 8 von 19 9 von 19 10 von 19 11 von 19 12 von 19 13 von 19 14 von 19 15 von 19 16 von 19 17 von 19 18 von 19 19 von 19 Mit zwei Kranzrindern machten sich die Treiber mit ihren Kühen auf den Weg - unten im Tal wurde der Zug von einigen Zuschauern erwartet. Bild: Benjamin Liss Mit zwei Kranzrindern machten sich die Treiber mit ihren Kühen auf den Weg - unten im Tal wurde der Zug von einigen Zuschauern erwartet. Bild: Benjamin Liss 1 von 19 Viehscheid Immenstadt, 650 Tiere, 7 Alpen und 2 Kranzrinder Bild: Benjamin Liss Viehscheid Immenstadt, 650 Tiere, 7 Alpen und 2 Kranzrinder Bild: Benjamin Liss

Wintersport in Immenstadt: Wo kann man Skifahren und rodeln?

Auch im Winter kann man von Immenstadt aus viele sportliche Aktivitäten starten: Winterwandern, Rodeln und Skifahren sind nur drei Beispiele. Am Mittag gibt es eine Naturrodelbahn, die 5,2 Kilometer lang ist. Am selben Berg kann man auch Skifahren. In der Nähe von Immenstadt liegen außerdem die Skigebiete Ofterschwang-Gunzesried und die Grüntenlifte. Langläufer können das Loipennetz nutzen, das etwa 35 Kilometer lang ist.

Immenstadt ist aber nicht nur für Touristen interessant, sondern auch ein Wirtschaftsstandort mit insgesamt sechs Gewerbegebieten:

Gewerbegebiet West im Engelfeld und entlang der Julius-Kunert-Straße

Gewerbegebiet Süd entlang der Sonthofener und der Blaichacher Straße

Gewerbegebiet Nord rechts der Iller nahe der Zollbrücke bei dem Ortsteil Rauhenzell

Gewerbegebiet Seifen-Ost bei den Ortsteilen Seifen und Gießen

Gewerbegebiet Seifen-West westlich der Kreisstraße OA 5 im Ortsteil Seifen

Gewerbegebiet Seifen-West II

Unter anderem die Firma Bosch betreibt ein Werk in Immenstadt, demnächst könnte auch noch ein Logistikzentrum dazukommen. Auch der Strumpfhersteller Kunert ist in Immenstadt ansässig, obwohl dort nicht mehr produziert wird.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".