Immenstadt: Strom von der Sonne auf öffentlichen Gebäuden

Firma aus dem Oberallgäu und Kempten baut 53 Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden des Freistaats in Schwaben und Oberbayern. Die erste entsteht in Immenstadt-

28.09.2023 | Stand: 14:30 Uhr

53 Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden des Freistaates Bayern in Schwaben und Oberbayern: Die will die Firma RMPV GmbH in den nächsten Monaten errichten. Den Pachtvertrag für die öffentlichen Dächer zwischen dem Freistaat und dem Unternehmen aus Kempten und dem Oberallgäu unterzeichnete am Mittwoch Bayerns Bauminister Christian Bernreiter an der Immenstädter Polizeiinspektion. Das Gebäude am Badeweg ist das erste Projekt von den 53. Es bekommt jetzt 500 Solarmodule aufs Dach.

Strom für 1500 Haushalte

Insgesamt will die Firma RMPV 10.500 Module montieren mit den drei Geschäftsführern Roman Miller (34), Nikolas Löwenthal (39) und Manuel Renn (28). Wie sie erklären, würde die Leistung aller Anlagen zusammen von 4,3 Megawatt-Peak 1500 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen.

RMPV hat sich auf die Solar-Ausstattung von Industrie- und Gewerbegebäuden spezialisiert (wir berichteten). Die 53 Gebäude des Freistaats wollen die drei Geschäftsführer in einem Jahr bestücken.