Immenstadt: Über ein „Schlüsselloch“ zur rechten Herzklappe

Im Immenstädter Krankenhaus wird erstmals im Allgäu eine neue minimal-invasive Operationsmethode angewandt. Früher musste dafür der Brustkorb geöffnet werden.

12.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Premiere im Allgäu: Erstmals wurde im Herz- und Gefäßzentrum Oberallgäu-Kempten (HGZ) am Standort Immenstadt in einem neuartigen Eingriff bei einer Patientin ein undichtes Ventil in der rechten Herzhälfte repariert. Die Operation in Vollnarkose erfolgte im „Schlüsselloch“-Verfahren. Wie der Klinikverbund Allgäu mitteilt, habe Felicitas Feike (83) aus Kempten bereits wenige Tage danach versicherte: „Mir geht es gut. Ich möchte bald nach Hause.“ Ihr Wunsch wurde erfüllt. Professor Jan Torzewski. Chefarzt am HGZ, der sie operierte, konnte die Patientin eine Woche nach dem Eingriff guten Gewissens aus der Klinik wieder entlassen.

Die neue minimal-invasive Behandlungsmethode gibt es erst seit wenigen Jahren. Sie wurde bisher im Umkreis nur an großen Kliniken in Ulm, München und Friedrichshafen angewandt. Die Operation an der beschädigten Trikuspidalklappe von Felicitas Feike, die sich zwischen dem rechten Vorhof und der rechten Herzkammer befindet, war zuvor nur über einen offenen Eingriff möglich. „Eine OP am offenen Herzen kommt aber für Patienten, die älter als 75 Jahre sind, nicht in Frage“, sagt Dr. Torzewski. Zu groß sei das Risiko und die Genesungszeit würde Monate dauern. Die einzige Alternative war eine diuretische Therapie mit entwässernden Medikamenten.

Über die Leistenschlagader zum Herzen

Bei dem neuen Verfahren muss der Brustkorb nicht geöffnet werden. Stattdessen schob Torzewski über einen kleinen Schnitt in der Leiste einen Katheter über die Leistenschlagader bis zum Herzen vor. Dort reparierte er die undichte rechte Herzklappe mit einem Implantat.

Erfahrungen mit dem „Schlüsselloch“-Verfahren und dem Einsetzen eines Implantats bei undichten Herzklappenventilen haben die Ärzte im Klinikverbund Allgäu laut der Pressemitteilung schon lange. Allerdings war dies bisher an der linken Herzhälfte an der dortigen Mitralklappe. Eingriffe an der rechten Herzhälfte seien dagegen laut Torzewski schwieriger, weil die Ventile wesentlich dünner sind. So dürfen Kliniken erst dann das neuartige Verfahren an der rechten Herzseite anwenden, wenn sie viel Erfahrungen mit Eingriffen an der Mitralklappe gesammelt haben. Laut Torzewski wurden im HGZ des Klinikverbundes in den vergangenen neun Jahren zwischen 300 und 400 solcher Operationen durchgeführt.

In Immenstadt einen großen Schritt nach vorn gemacht

Die Möglichkeit, jetzt auch die rechte Herzhälfte minimal-invasiv versorgen zu können, sei „ein wesentlicher Schritt in der Herzmedizin und für viele Patienten ein sehr großer Schritt nach vorn – gerade im höheren Lebensalter“, lobt Torzewski die neue Methode. Die Belastung der Patienten hält sich in Grenzen, sie sind schneller wieder auf den Beinen.

Lesen Sie auch

Neue Studienzentrale am Klinikum Kempten Diese Allgäuer Ärzte sind neuen Behandlungsmethoden auf der Spur

Menschen mit einer undichten Herzklappe sind unter anderem in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt, sie leiden an Atemnot bei Belastungen und können eine ausgeprägte Rechtsherzschwäche entwickeln, die auch die Leber- und Nierenfunktion zunehmend verschlechtert.

Lesen Sie auch:

Studienzentrale am Klinikum Kempten: Neuen Behandlungsmethoden auf der Spur