Unbekannte laden 40 Liter Altöl und Chemikalien am Illerufer in Immenstadt ab

Unbekannte haben am Illerufer in Immenstadt vier Kanister mit Altöl und anderen Chemikalien abgeladen. Das stellt laut Polizei eine Straftat dar.

09.02.2022 | Stand: 13:01 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurden im Bereich des Illerufers in Immenstadt in der Nähe des Wertstoffhofs vier Kanister mit etwa 40 Liter Altöl und ähnlichen Chemikalien gefunden. Es sind keine Chemikalien ausgetreten, berichtete die Polizei. Das uneraubte Entsorgen von Altöl stellt einen Straftatbestand dar.

Rund 40 Liter Altöl und Chemikalien an der Iller gefunden - Zeugen gesucht

Zeugen, die in den letzten Wochen diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizei Immenstadt zu melden.

