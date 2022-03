Linienbus von Bahnschranke beschädigt - Zeugen in Immenstadt gesucht

Weil ein Linienbus nicht schnell genug die Gleise passieren konnte, kam es in Immenstadt zu einem Unfall an einem Bahnübergang. Die Polizei sucht Zeugen.

08.03.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Bei einem Unfall in Immenstadt ist ein Linienbus beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Montag im Ortsteil Bühl. Dort überquerte der Linienbus den Bahnübergang in östliche Richtung. Da er diesen laut Polizei verkehrsbedingt nur sehr langsam passieren konnte, befand sich der Bus noch auf den Gleisen, als die Ampel auf Rot schaltete.

Unfall in Immenstadt: Bus konnte Bahngleis wegen des Gegenverkehrs nicht überqueren

Aufgrund einer 39-jährigen Autofahrerin im Gegenverkehr konnte der 74-jährige Busfahrer den Bahnübergang nicht schnell genug verlassen, berichtet die Polizei. Dadurch touchierte eine der sich schließenden Schranken den Bus und beschädigte ein Fenster. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf mehrere Tausend Euro. Verletzt wurde hingegen niemand. (Lesen Sie auch: Lkw überrollt Dachs und verliert literweise Diesel)

Die Polizei Immenstadt ermittelt nun zum Unfallgeschehen und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 08323/96100 zu melden.

