Immenstadt: Wie Radler und Fußgänger über die Iller kommen

Für den Zugang vom Illerradweg zur neuen Unteren Zollbrücke bei Immenstadt sind verschiedene Varianten im Gespräch. Allerdings wird es nicht billig.

Neu gebaut wird derzeit die Untere Zollbrücke bei Immenstadt. Wenn sie voraussichtlich im Februar fertig ist, soll danach auch eine Verbindung zum beliebten Illerradweg entstehen, der unter ihr zwischen Iller und Bahngleis verläuft. Wie dieser Zugang aussehen könnte, wurde jetzt im Stadtrat von Immenstadt diskutiert. Wobei sie die Räte bei der Wahl zwischen drei Varianten schnell auf eine Wunschlösung einigten. Endgültig entscheiden werden allerdings die Oberallgäuer Kreisräte.

Die Untere Zollbrücke verbindet die B308/Kemptener Straße oberhalb des Iller-Westufers mit dem Gewerbegebiet am Ostufer und den Straßen, die nach Untermaiselstein und Rauhenzell führen. Einen Zugang vom Illerdamm zur Straßenbrücke, die etwa sechs Meter höher liegt, gab es schon an der alten Brücke. Allerdings war der Treppenturm ziemlich steil und machte manchen Radlern und Radlerinnen Probleme, ihr Fahrrad hochzuschleppen. Weil eine barrierefreie Verbindung teuer kommt, wollte der Landkreis als Bauherr an der Unterzollbrücke zunächst keinen Zugang mehr errichten.

Doch es hagelte Proteste der Anlieger und Radfahrer. Sie wiesen auf die Bedeutung dieser weit und breit einzigen Möglichkeit eines Illerüberwegs hin. „Wir haben dann mit dem Landkreis verhandelt und schließlich einen Erfolg erzielt“, blickte Bürgermeister Nico Sentner zurück. Die Kreisräte sagten am Ende eine erneute Verbindung zu. Zu welchem Preis – das wird sich noch herausstellen.

Die drei Varianten für Immenstadt

In seiner letzten Amtshandlung als Kreis-Tiefbauamtsleiter stellte Christoph Wipper drei Varianten für eine Geh- und Radbrücke im Stadtrat vor, die vom Kemptener Ingenieurbüro Konstruktionsgruppe Bauen erarbeitet wurden. Seit dieser Woche ist Wipper neuer Chef im Immenstädter Bauamt. Dabei gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den Varianten. Eine bleibt auf der Iller-Westseite und schließt den Geh- und Radweg direkt an die Kemptener Straße an Untere Zollbrücke an. Die beiden anderen Lösungen führen die Nutzer über die Iller ans Ostufer, wo sie dann auf der Unterzollbrücke auf Straßenniveau wieder zurückkommen können.

Die Treppe: Die Treppenanlage samt Brücke über die Bahn bleibt auf der Iller-Westseite und muss nur die Schienen überspannen. Die Vorteile: Da die Brücke nicht über die Iller gespannt werden muss, werden bei ihr die geringsten Baukosten fällig: geschätzt 750.000 Euro. Außerdem fallen weniger Ausgaben für den Unterhalt an, weil sie überdacht ist. Den Unterhalt für alle Lösungen muss Immenstadt übernehmen. Der Nachteil: Sie ist nicht barrierefrei, könnte also von Rollstuhlfahrern nicht bewältigt werden. Radfahrer müssten ihre Räder, Eltern den Kinderwagen hochschieben.

Die Hängebrücke: Sie würde laut Wipper ähnlich der Iller-Hängebrücke bei Altusried ausschauen. Der Vorteil: Die filigrane Konstruktion ist ein optischer Gewinn. Die Nachteile: Die Baukosten können mit 1,16 Millionen Euro derzeit nur grob geschätzt werden. Außerdem kann die Hängebrücke nicht als barrierefrei gelten, weil sie mit 1,50 Metern zu schmal und der Gitterrost für Rollstühle nur schwer befahrbar wäre. Laut Sentner wäre zudem der Unterhalt viel teurer als bei den anderen Lösungen.

Die Fachwerkbrücke: Auch sie überspannt die Iller. Die Vorteile: Die robuste Konstruktion mit einem dritten Pfeiler in der Mitte erlaubt eine Breite von 2,50 Metern. Sie wäre barrierefrei. Der Nachteil: Sie wäre mit Kosten von 1,26 Millionen Euro am teuersten.

Wegen der Barrierefreiheit sprachen sich die Stadträte einhellig für die Fachwerkbrücke aus. Außerdem stimmten sie einer generellen Kostenbeteiligung von 70.000 Euro zu.

