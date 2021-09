Zwei Männer stehlen Jacken in Kempten und bieten ein Exemplar in einem Dönerladen in Immenstadt zum Kauf an. Das Gericht hört nur einen von drei Angeklagten an.

02.09.2021 | Stand: 10:35 Uhr

Als der Prozess begann, war der Angeklagte verschwunden. Zuvor war der 35-Jährige noch ungeduldig vor dem Gerichtssaal auf und ab gelaufen. Doch dann war er unauffindbar. Ein weiterer 24-jähriger Angeschuldigter war an dem Tag überhaupt nicht erschienen. So saß nur einer von drei Angeklagten im Gerichtssaal.