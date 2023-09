Immenstädter Bürgermeister: „Jetzt sollen mal andere Kommunen Flüchtlinge nehmen“

Stadt Immenstadt wehrt sich gegen eine weitere Asyl-Unterkunft in Bühl und kauft kurzerhand das Gebäude. Vorwurf an die Amtskollegen.

30.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

339 geflüchtete Menschen haben in Immenschaft aktuell eine Bleibe gefunden. „Das sind genau 2,34 Prozent der Immenstädter Bevölkerung“, rechnet Bürgermeister Nico Sentner vor und meint: „Das ist im Moment auch genug, wir sind an unserer Obergrenze angelangt.“ Damit das so bleibt, hat er den Hauskauf eines Gebäudes im Ortsteil Bühl durch einen Privatmann verhindert. Und er ruft seine Oberallgäuer Amtskollegen zum Handeln auf: „Jetzt sollen mal andere Kommunen Flüchtlinge aufnehmen.“

Sentner verweist auf die vorliegenden Aufnahmezahlen im Landkreis: „Derzeit tragen die Städte und größeren Kommunen die Hauptlast. Die kleineren Gemeinden können sich aber nicht so einfach aus der Affäre ziehen.“ Auch sie hätten die Pflicht, für geflüchtete Menschen Unterkünfte zu schaffen. „Es kann doch nicht sein, dass es im Oberallgäu Gemeinden gibt, die keinem einzigen Geflüchteten eine Bleibe bieten.“

"Goldgräberstimmung" bei Privatleuten

Derweil hat der Bürgermeister bei einigen Privatleuten eine regelrechte „Goldgräberstimmung“ ausgemacht: „Sie wittern das schnelle Geld“, sagt Sentner. So wollte ein Privatmann in der Mitte von Bühl ein größeres Gebäude erwerben, das die Katholische Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg zum Kauf anbot. Das Haus sollte dann dem Landkreis als Asylbewerber-Unterkunft offeriert werden. Um das zu verhindern und „selbst das Heft des Handelns in der Hand zu haben“, hat der Bürgermeister das Gebäude von der KJF für die Stadt gekauft: „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum in der Stadt.“

Sentner stellt klar, dass er grundsätzlich keine Vorbehalte gegenüber geflüchteten Menschen habe. Es gehe nur um die Anzahl, „weil wir uns ja auch um die Folgen kümmern müssen“, wie die Versorgung, Sprachkurse oder den Platz in Kindergärten und Schulen. „Und da haben wir jetzt die Grenze erreicht.“ Später könne er sich gemeinsam mit dem Landkreis den Bau einer Flüchtlingsunterkunft vorstellen – „aber an dem Standort, den wir für richtig halten“.

