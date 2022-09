Wieder am ersten Adventswochenende: Das sollte Sie über den Immenstädter Christkindlesmarkt wissen

Der Immenstädter Christkindlesmarkt soll am ersten Adventswochenende auf dem Marien- und Klosterplatz stattfinden. Das sollten Sie zum Weihnachtsmarkt wissen.

29.09.2022 | Stand: 15:02 Uhr

Der Immenstädter Christkindlesmarkt wurde 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Als kleines Trostpflaster hatte die Stadt Immenstadt 2021 zusammen mit dem Einzelhändlerverein Impuls den Winterwald im Klostergarten organisiert. Dort leuchteten abends Tannenbäume. In diesem Artikel erfahren Sie unter anderem:

Wann ist Christkindlesmarkt in Immenstadt?

Welche Ausstellungen gibt es beim Weihnachtsmarkt?

Wie komme ich zum Christkindlesmarkt nach Immenstadt?

Steckbrief: Der Immenstädter Weihnachtsmarkt auf einen Blick

Name: Christkindlesmarkt Immenstadt

Ort: 87509 Immenstadt im Allgäu

Termin: 26. und 27. November 2022

Umfang: Marktstände, Live-Musik, Ausstellung

Öffnungszeiten: Wann findet der Immenstädter Christkindlesmarkt statt?

Der Immenstädter Christkindlesmarkt soll 2022 am ersten Adventswochenende von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November, auf dem Marien- und Klosterplatz stattfinden. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 26. November : von 11 bis 21 Uhr

: von 11 bis 21 Uhr Sonntag, 27. November: von 12 bis 19 Uhr

Programm: Was sind die Höhepunkte beim Immenstädter Christkindlesmarkt?

Auf dem Christkindlesmarkt in Immenstadt gibt es neben den weihnachtlich geschmückten Marktständen auf dem Marien- und Klosterplatz ein Musikprogramm. Traditionell eröffnen die Städtler Alphornbläser am Samstag um 11 Uhr den Christkindlesmarkt. Außerdem sorgen weitere Gruppen mit Live-Musik für weihnachtliche Stimmung.

Außerdem bieten Vereine, Händler und Einrichtungen Allgäuer Spezialitäten wie etwa Brätknödelsuppe, Käs- und Krautspätzle, Glühwein und Feuerzangenbowle an.

Welche Ausstellungen gibt es beim Christkindlesmarkt in Immenstadt?

Im Rahmen des Immenstädter Christkindlesmarktes können Besucher Adventskränze und weihnachtliche Gestecke in der Ausstellung im Immenstädter Schloss anschauen: am Freitag, 25. November, von 17 bis 20 Uhr, am Samstag, 26. November, von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 27. November, von 12 bis 19 Uhr.

Wo gibt es Parkplätze in Immenstadt?

Die Besucher des Christkindlesmarkts können die öffentlichen Parkplätze in Immenstadt nutzen - wie die Parkflächen an der Aach, auf dem Viehmarktplatz, in der Innenstadt oder die Parkhäuser am Bahnhof oder am Klostergarten.

Wann kommt der Stadtnikolaus in Immenstadt?

Der Stadtnikolaus kommt erst nach dem Christkindlesmarkt auf den Marienplatz in Immenstadt. 2022 trifft er am Dienstagabend, 6. Dezember, mit seiner Kutsche und begleitet von Engeln und Klausen dort ein.

Zusammen mit seinen Engeln und den Klausen bringt der Stadtnikolaus den Kindern auf dem Marienplatz in Immenstadt Geschenke mit. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

Wie komme ich zum Christkindlesmarkt nach Immenstadt?

Besucher können nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Christkindlesmarkt kommen: Entweder mit dem Zug zum Bahnhof in Immenstadt - Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn - oder mit dem Bus. Auskunft über Bus-Anfahrt- und Abfahrtzeiten finden Sie bei der Mona.

Wo kann ich in Immenstadt übernachten?

Christkindlesmarkt-Besucher können in Immenstadt und den Stadtteilen Akams, Bühl, Eckarts, Diepolz, Rauhenzell und Stein übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Information Immenstadt unter Telefon +49 8323/998877 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Christkindlesmarkt in Immenstadt?

Die Stadt Immenstadt (Referat Marketing und Eventmanagement) veranstaltet den Immenstädter Christkindlesmarkt.

Wann finden die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu statt? Eine Antwort darauf bekommen Sie hier in unserem Überblick.