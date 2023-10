Der Immenstädter Weihnachtsmarkt beginnt bereits am Freitag

Wie im Vorjahr beginnt der Immenstädter Christkindlesmarkt 2023 schon am Freitag. Das war früher anders. Die Besucher erwartet heuer ein buntes Programm.

17.10.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Der Immenstädter Christkindlesmarkt in der Stadtmitte auf dem Marien- und Klosterplatz ist einer der beliebtesten Adventsmärkte im Allgäu. Der Weihnachtsmarkt ist traditionell am ersten Adventswochenende - 2023 also von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. November.

2022 fand der Immenstädter Christkindlesmarkt nach der Corona-Pause wieder statt. Zum Auftakt hatte allerdings das nasskalte Wetter die Adventsstimmung etwas getrübt. 42 Standbetreiber öffneten ihre Buden mit Weihnachtsgebäck, Glühwein, Handwerkskunst und Geschenkartikeln. In dieser Übersicht erfahren Sie alles rund um den Weihnachtsmarkt in Immenstadt 2023.

Steckbrief: Der Immenstädter Weihnachtsmarkt 2023

Name: Christkindlesmarkt Immenstadt

Ort: 87509 Immenstadt im Allgäu, Marien- und Klosterplatz

Termin: 24. bis 26.11.2023

Umfang: Marktstände, Live-Musik, Ausstellung

Öffnungszeiten: Wann ist der Immenstädter Christkindlesmarkt?

Der Immenstädter Christkindlesmarkt beginnt seit 2022 am Freitag vor dem ersten Advent. 2023 läuft der Weihnachtsmarkt also von Freitag, 24. November, bis Sonntag, 26. November, auf dem Marien- und Klosterplatz in der Innenstadt. Wie bereits 2022 öffnet der Markt bereits am Freitag, vor der Corona-Pandemie war es der Samstag. Die aktuellen Öffnungszeiten:

Freitag, 24. November: von 16 bis 22.30 Uhr

von 16 bis 22.30 Uhr Samstag, 25. November : von 11 bis 22.30 Uhr

: von 11 bis 22.30 Uhr Sonntag, 26. November: von 12 bis 19 Uhr

Die Stadt Immenstadt merkt allerdings an: "Die langen Öffnungszeiten gelten für Imbissstände. Kunsthandwerker dürfen am Freitag und am Samstag um 20 Uhr schließen."

Was steht beim Weihnachtsmarkt in Immenstadt 2023 auf dem Programm?

Beim Christkindlesmarkt in Immenstadt 2023 auf dem Marien- und Klosterplatz gibt es wieder weihnachtlich geschmückte Marktstände mit traditionellen, handgefertigten Produkten aus Holz, Stoff und Wolle sowie Christbaumschmuck und Essen und Trinken. Außerdem geboten wird ein buntes Musikprogramm. Einheimische Gruppen sorgen an den drei Tagen mit Live-Musik für weihnachtliche Stimmung.

Vereine, Händler und Einrichtungen bieten darüber hinaus Allgäuer Spezialitäten wie zum Beispiel Brätknödelsuppe, Käs- und Krautspätzle, Glühwein und Feuerzangenbowle an.

Wo gibt es Parkplätze in Immenstadt?

Die Besucherinnen und Besucher des Immenstädter Christkindlesmarkts können die öffentlichen Parkplätze in Immenstadt nutzen - wie die Parkflächen an der Aach, auf dem Viehmarktplatz, in der Innenstadt oder die Parkhäuser am Bahnhof oder am Klostergarten.

Wo gibt es öffentliche Toiletten beim Christkindlesmarkt in Immenstadt?

Im Schloss Immenstadt steht nach Angaben der Stadtverwaltung ein öffentliches WC im Erdgeschoss zur Verfügung.

Wann kommt 2023 der Nikolaus in Immenstadt?

Erst nach dem Christkindlesmarkt kommt der Stadtnikolaus in Immenstadt auf den Marienplatz - und zwar traditionell am 6. Dezember. Begleitet von Engeln und Klausen trifft der Nikolaus mit seiner Kutsche am Mittwoch, 6. Dezember 2023, gegen 18 Uhr auf dem Marienplatz ein.

Für die wartenden Kinder hat der Nikolaus jede Menge Geschenke und eine schöne Geschichte im Gepäck.Die Immenstädter Stadtkapelle umrahmt den Einzug des Nikolauses musikalisch.

Außerdem findet in Immenstadt von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Dezember, die Bühler Seeweihnacht statt.

Zusammen mit seinen Engeln und den Klausen bringt der Stadtnikolaus den Kindern auf dem Marienplatz in Immenstadt Geschenke mit. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt in Immenstadt?

Besucherinnen und Besucher können mit dem Auto, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Immenstädter Christkindlesmarkt kommen: Mit dem Zug zum Bahnhof in Immenstadt (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn) oder mit dem Bus. Auskunft über Bus-Anfahrt- und Abfahrtzeiten finden Sie bei der Mona.

Wo kann ich in Immenstadt übernachten?

Christkindlesmarkt-Besucher können in Immenstadt und den Stadtteilen Akams, Bühl, Eckarts, Diepolz, Rauhenzell und Stein übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Information Immenstadt unter Telefon +49 8323/998877 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Christkindlesmarkt in Immenstadt?

Die Stadt Immenstadt, genauer gesagt das Referat Marketing und Eventmanagement, veranstaltet den Immenstädter Christkindlesmarkt.

