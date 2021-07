Impfbus kommt nach Oberstaufen und Immenstadt

Der Oberallgäuer Impfbus ist wieder unterwegs: Diesmal macht er Station in Oberstaufen und Immenstadt. Wann sich Bürger wo immunisieren lassen können.

12.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Der Impfbus des Landkreises Oberallgäu und der Johanniter Unfallhilfe kommt nach Oberstaufen und Immenstadt. Am Mittwoch, 14. Juli, findet die Immunisierung auf dem Parkplatz am Kurhaus Oberstaufen statt, teilt das Landratsamt Oberallgäu in einer Pressemitteilung mit. Am Freitag, 16. Juli, wird der Bus in Immenstadt stehen. Der Bus wird am unteren Mittagparkplatz, Ecke Mittagstraße/Oberes Feld, stehen. Geimpft wird jeweils zwischen 13 und 16 Uhr. (Lesen Sie auch: Impfbus in Oberstdorf: Menschen stehen Schlange für Biontech)

Verwendet werden die Impfstoffe Biontech und Moderna

Die Angebote können ohne Termin wahrgenommen werden und richten sich an alle Impfwilligen über 18 Jahre, die eine Erstimpfung erhalten wollen beziehungsweise eine Zweitimpfung benötigen. Voraussetzung ist, dass die Mindestwartezeit zwischen Erst- und Zweitimpfung bereits abgelaufen ist. Verwendet werden die Impfstoffe Biontech und Moderna. Eine Vorabregistrierung ist zwar nicht erforderlich, beschleunigt aber den Ablauf am Impftag enorm. (Lesen Sie auch: „Es fehlt eine regionale Plattform“ - Mediziner und Politiker Dr. Spitzer nach Impfaktion in Kempten)