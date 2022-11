Wenn sich Hindelang in eine Märchenwelt verwandelt

Das „Christkind“ eröffnet am Freitag den Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Hindelang. Dort gibt es zehn Tage lang Adventsstimmung mit Buden, Musik und einem Umzug.

21.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Hindelanger Weihnachtsmarkt wieder statt. Von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 4. Dezember, können Besucherinnen und Besucher das Weihnachtsdorf im Zentrum von Bad Hindelang erleben. Dort präsentieren 130 Aussteller ihre Waren in 80 geschmückten Hütten. Den Erlebnis-Weihnachtsmarkt gibt es seit 2002. Er lockt jedes Jahr Tausende Besucher an. Veranstalter ist die Bürgergenossenschaft „Wir für Bad Hindelang“ mit Geschäftsführerin Anja Weber.

Das „Christkind“, das den Erlebnis-Weihnachtsmarkt am Freitag vor dem Rathaus eröffnet, nimmt auch Wunschzettel im Himmelspostamt an, prämiert Gewinner bei Wettbewerben und erzählt weihnachtliche Geschichten. Darüber hinaus fährt es zusammen mit kleinen Engeln in einer Kutsche beim Weihnachtsumzug mit. Motto dieses Jahr ist: „Verzauberte Märchenwelt“.

Ein "einzigartiger Weihnachtsumzug" mit Disney-Figuren

An dem laut Veranstalter „in Deutschland einzigartigen Weihnachtsumzug“ sind 160 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligt: Sie verkörpern Figuren aus der Sagen- und Weihnachtswelt wie Elfen, Nussknacker, Schneekönigin, Eiszapfen, oder die Weisen aus dem Morgenland. Dieser besondere Umzug durchs Weihnachtsdorf beginnt freitags und sonntags um 18 Uhr.

Die Angebote der 130 Aussteller umfassen unter anderem die Bereiche Dekoration, Floristik, Haushalt, Holzwaren, Keramik, Kleidung, Kunst und Musik, außerdem gibt es jede Menge Buden mit Leckereien und Getränken. Handwerker und Künstlerinnen stellen am Marktplatz, im Pfarrheim und im Rathaus ihre Arbeiten aus. Abends spielen Musiker vor dem Kur- oder Rathaus. Jede Menge Krippen locken ins Untergeschoss des Kurhauses. Wer Lust hat, kann bei der Christbaumausstellung für seinen Lieblingsbaum abstimmen. Die Veranstalter weisen auf die begrenzten Parkmöglichkeiten hin und empfehlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen: Mit Linien- und Pendelbussen von Hinterstein und Oberjoch sowie von Sonthofen und Wertach fahren Weihnachtsmarktbesucher gratis.

Die Oper "Stille Nacht" fällt wieder aus

Die Weihnachtsoper „Stille Nacht“ von Brigitte Weber wurde wegen der Corona-Pandemie schon vor einiger Zeit abgesagt. Sie soll 2023 wieder stattfinden. Zudem steht der Weihnachtsmarkt vor Veränderungen: Er wird ab nächstem Jahr nur noch an drei aufeinanderfolgenden Wochen von Donnerstag bis Sonntag offen sein.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Wochenende von 10 bis 21 Uhr, unter der Woche von 14 bis 21 Uhr. Kinder bis 12 haben freien Eintritt, ebenso Schwerbehinderte (ab 80 Prozent Behinderung) mit Ausweis und Begleitperson. Für alle anderen kosten die Tickets (je nach Wochentag) zwischen sechs und elf Euro.

