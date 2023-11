Eigentlich blühen Obstbäume im Frühjahr - ein 91-jähriger Oberstdorfer findet aber im Spätherbst eine Apfelblüte. Das hat nicht nur mit der Klimakrise zu tun.

07.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Als Rudolf Schurz den Apfelbaum in seinem Garten mustert, traut der 91-Jährige seinen Augen nicht. Ist das etwa eine Blüte? Im Spätherbst? Doch sein Verdacht bestätigt sich. Neben den überreifen Äpfeln zieren den Baum weiß-rosa Blüten. Bis Ende Oktober habe er die bewundern können. Das sei heuer keine Seltenheit gewesen, sagt Bernd Brunner, Gartenfachberater im Oberallgäu. Mehrere Menschen haben sich wegen des Phänomens bereits bei ihm gemeldet. Wie erklärt der Experte die ungewöhnlichen Funde?

Bernd Brunner ist Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege im Oberallgäu. Bild: Martina Diemand

91-Jähriger findet im Garten in Oberstdorf Apfelblüte - Klimakrise verschiebt Blütezeit

In der Regel blühen Apfelbäume im Frühjahr zwischen Anfang April und Mitte Mai, sagt Brunner. "Eine Apfelblüte im Herbst ist eigentlich völlig abnormal." Aufgrund der gestiegenen Durchschnittstemperatur durch die Klimakrise blühen Obstbäume zwar zwei bis drei Wochen früher als etwa vor 20 Jahren. Im Herbst fallen die Bäume dann aber allmählich in die "Winterruhe" und reduzieren ihren Stoffwechsel. Dass Apfelblüten im Spätherbst aber kein neues Phänomen seien, beweise eine alte Bauernregel, sagt Brunner. Die lautet: "Wenn der September noch donnern kann, setzen die Bäume viele Blüten an."

Wann Bäume Blüten austreiben, werde hormonell gesteuert, erklärt der Gartenfachberater. Normalerweise seien die Hormone im Herbst gehemmt, da sich der Baum auf den Winter vorbereitet. Falls die Bäume aber etwa durch Hagel oder Trockenheit gestresst werden, bleibt diese hormonelle Hemmung aus. Das Austreiben der Blüten gehe dann noch weiter. So erklärt Brunner die Bauernregel. Auch bei sehr milden Herbsten wie heuer trete das Phänomen häufig auf. Die Bäume erhalten keine ausreichenden Wintersignale. (Auch interessant: Gartentipps - Was tun gegen Ameisen)

Diese Apfelblüte entdeckte Rudolf Schurzs Sohn Oliver am Dienstag, 30. Oktober, einen Tag vor Allerheiligen. Bild: Oliver Schurz

Die gute Seite des Phänomens

Die Klimakrise habe also keinen direkten Einfluss auf das Apfelblüten-Phänomen, bewirke aber, dass es immer öfter auftritt, sagt Brunner. "Früher gab es aber auch schon verrückte Jahre." Ähnliche klimabedingte Veränderungen seien etwa bei Laubbäumen auszumachen, sagt Brunner. Die halten ihre Blätter immer länger. Man könne diesen Veränderungen aber auch etwas Positives abgewinnen, betont Brunner. Beim Falll des Apfelbaumes in Oberstdorf etwa. "Für den Baum ist das kein Problem." Gleichzeitig aber profitieren Insekten davon, die mit den Blüten weiter Nahrung haben.

Damit Insekten auch im Frühjahr Nahrungsquellen haben, empfiehlt Brunner Gärtnern, noch vor der Boden gefriert Frühblüher wie den Wildkrokus zu pflanzen. Ansonsten rät er, als Wintervorbereitung nur das Nötigste zu machen, also etwa darauf zu achten, dass Pflanzen nicht unter Schneelast zusammenbrechen können. Den Garten "piccobello" aufzuräumen - wie es früher üblich war - sei zum Beispiel für Igel schlecht, sagt der Gartenfachberater. Auch den Gehölzschnitt sollten Gärtner erst im Frühjahr vornehmen, wenn die Bäume und Sträucher wieder auf die "Schnittwunden" reagieren können.

Gleich lesen: Naturgärten für mehr Artenvielfalt - So können private Besitzer im Oberallgäu ihren Garten zertifizieren lassen