Einladung zum Essen in Blaichach bei der "Einsamenweihnacht"

An Heiligabend sind einsame Oberallgäuer zu einem Drei-Gänge-Menü in Blaichach eingeladen. Wo man sich dazu anmelden kann.

12.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wer an Heiligabend einsam ist, darf zur „Einsamenweihnacht“ in Blaichach vorbeikommen, sagt Jürgen Metzler. Nicht nur Bedürftige sind eingeladen, sondern alle Oberallgäuer, die am 24. Dezember alleine wären.

Von 18 bis 22 Uhr in den Räumen von C+C Oberallgäu

Der 50-jährige Immenstädter hat heuer wieder Großes vor: An Heiligabend findet von 18 bis 22 Uhr die Einsamenweihnacht mit Drei-Gänge-Menü und Bescherung in den Räumen von C&C Oberallgäu statt. Bekannt ist Jürgen Metzler durch den Verein Enzian und den Toy-Run, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, kranken Kindern zu helfen und Spenden dafür zu sammeln. Die Einsamenweihnacht ist auch nicht neu, vor Corona fand sie schon im Schloss, im Stadtcafé oder auch im Relax in Immenstadt, wo Jürgen Metzler als Koch arbeitet, statt. Da kamen bereits 50 bis 60 Leute aus dem Immenstädter Raum. Danach wurde sie auf das gesamte Oberallgäu ausgedehnt und fand in den Räumen von C&C Oberallgäu statt.

Beim letzten Mal waren 124 Menschen dabei

Zuletzt kamen 124 Menschen, bevor Corona einen vorläufigen Schlussstrich darunterzog. Doch auch dafür hatten Metzler und seine 30 ehrenamtlich Mitstreiter eine Idee: Im vergangenen Jahr wurden kurzfristig über 400 Päckchen. Doch heuer und in Zukunft soll es wieder eine Einsamenweihnacht geben – über einen eigenen Verein mit dem Namen Oberallgäuer Weihnachtswichtel.

Die Räumlichkeiten, die von der Familie Lang-Steudler kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, sind mit einer Großküche, Tischen, Stühlen, Geschirr und Besteck ausgestatte und barrierefrei. Die Firma Grünten-Reisen wird wieder für einen kostenlosen Shuttle-Service sorgen. Viele weitere Oberallgäuer Firmen und Privatpersonen werden wieder für Lebensmittel und Geschenke zur Bescherung spenden. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich direkt bei Jürgen Metzler unter 0151/15966554 anmelden.

