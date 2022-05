Andrea Seitz will im August im Immenstädter Schloss Räume für „Coworking“ anbieten. Hinzu kommt eine Gemeinschaftsküche, die gemietet werden kann.

21.05.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Arbeitsplätze, die nur vorübergehend gemietet werden, und eine Küche, in der Kurse und Workshops stattfinden: Neue Wege geht Andrea Seitz in einem Teil des Immenstädter Schlosses. Im Nordflügel des Gebäudes werden die Räume für den „Coworking Space und die Community Küche“ derzeit hergerichtet. Auch die Möbel sind schon bestellt. Im August will sie mit ihrem Angebot starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.