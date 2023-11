Der neue Oberstdorfer Johannischor stellt sich mit einem Adventskonzert vor

In Oberstdorf gibt es einen neuen Kirchenchor. Er eröffnet eine Adventstrilogie in der katholischen Pfarrkirche, eine kleine Reihe vorweihnachtlicher Konzerte.

28.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Man spürt ein bisschen die Vorfreude auf das große Projekt, wenn man die rund 30 Mitglieder des neuen Oberstdorfer Johannischor bei ihrer Probe besucht. Kein Wunder - nach gerade mal acht Monaten des Zusammenfindens feiert der Chor unter Leitung von Pavol Valásek Premiere: Er wird am Sonntag, 3. Dezember, den Reigen der „Adventstrilogie“ mit einem eigenen Konzert um 17 Uhr in der Oberstdorfer Pfarrkirche St. Johannes Baptist eröffnen.

Kooperation mit evangelischem Chor

Der neue Johannischor, der aus dem früheren Oberstdorfer Kirchenchor erwachsen ist, schlüpft aus seinem Kokon und gibt sein erstes Konzert – das erste seit vielen Jahren - und das gleich in Kooperation mit dem evangelischen Chor von Katharina Pohl. Auf dem Programm stehen neben Händels Orgelkonzert „Der Kuckuck und die Nachtigall“, die sehr beliebte Bach-Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“, BWV 61 für Chor, Solisten und Orchester, mehrere Adventschoräle a cappella wie beispielsweise „Macht hoch die Tür“ und Ola Gjeilos „Ubi Caritas“.

Im Aufwind

So ein Konzert ist deutlich anspruchsvoller, als eine Messe stimmlich zu begleiten. Doch die ambitionierte Laiengruppe stellt sich der Herausforderung. Dabei hat nicht nur der neue Name für ordentlich Aufwind gesorgt, der Chorleiter als Kapitän tut sein Übriges. Nicht vergessen hat Valásek die maue Anfangszeit nach Corona - mit sechs übrig gebliebenen Chormitgliedern. Es war eine harte Zeit. Nicht aufgeben und neue Stimmen (vor allem die der Männer) ins Boot holen, hieß und heißt immer noch die Devise.

"Zuckerbrot und Peitsche"

Es hat sich gelohnt. Der 30-Jährige ist selbst überrascht, wie gut sich die Gruppe gemacht hat. Wie ihm das gelungen ist? „Zuckerbrot und Peitsche“, witzelt er. Spaß beiseite, Valásek ist ein Mann der klaren Worte. Wenn ihm bei der Probe etwas missfällt, sagt er das deutlich und wiederholt akribisch Takt für Takt, bis es rund klingt. Da dürfen die Sänger und Sängerinnen nicht zimperlich sein.

Wie ein Zauberer

Valásek jongliert wie ein Zauberer zwischen diszipliniertem Arbeiten und lockeren Momenten. Ihn freut es besonders, wie motiviert die Gemeinschaft ist. Das liege auch daran, dass die Mitglieder des vorherigen Kirchenchors keinerlei Berührungsängste gezeigt hätten. Im Gegenteil. „Da ist so eine Herzlichkeit.“ Jeder kümmert sich um jeden, als wär’s das Normalste auf der Welt.

Für Volksmusikfans ein Muss

Das zweite Konzert ist bei vielen Oberstdorfern jetzt schon rot markiert im Kalender: die Rede ist von der Traditionsveranstaltung „'s wiehnächded“ am Sonntag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr. Für alle Volksmusikfans ein Muss, es wirken mit die Oberstdorfer Musikkapelle, die Jodlergruppe Oberstdorf, ein Blechbläserquartett „Kleiner Grenzverkehr“, der Dreigesang „Zämedgfünde“ und die Stubenmusik „zupft und g’schlage“. Nicht fehlen darf natürlich das „Hirtenspiel in Mundart“ mit Kindern. Der Erlös des Abends kommt wie jedes Jahr einem sozialen Zweck im Dorf zugute.

Krönender Abschluss

Den krönenden Abschluss der „Adventstrilogie“ bildet am Freitag, 22. Dezember, um 19 Uhr, das „Ensemble 12“ unter Leitung von Professor Alfons Brandl. In dieser Gruppe treffen chorerfahrene Sänger und Sängerinnen aus ganz Bayern zusammen, etliche davon bekannt als namhafte Solisten. Darunter auch der Oberstdorfer Tenor Stefan Heidweiler, der seit fünf Jahren mitsingt.

Das Faszinosum

Brandl, einst hoher Tenor bei der A-cappella-Formation „Singphoniker“ und Professor für Chorleitung an der Musikhochschule Nürnberg, wird in dieser Runde alte und moderne geistliche Vokalmusik von Vittoria, Schütz, Palestrina, Brahms und anderen dirigieren. Höhepunkt wird Morten Laudrisens Stück „O magnum Mysterium“ sein – darin wird das Faszinosum von Christi Geburt in moderner Tonsprache nacherzählt. „So ein hochkarätiges Programm erwartet man in einer Großstadt, nicht in einem Dorf“, sagt Pavol Valásek. Um so mehr freut er sich, das Ensemble bereits das zweite Mal für seine „Trilogie“ gewonnen zu haben.