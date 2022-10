In Oberstaufen öffnet ein Infopoint des Naturparks Nagelfluhkette - Das sollten Sie wissen

Im Zentrum von Oberstaufen gibt es nun einen Holzpavillon des Naturparks Nagelfluhkette. Was Interessierte dort lernen und warum das Thema Wasser wichtig ist.

14.10.2022 | Stand: 11:31 Uhr

In Oberstaufen eröffnet ein Infopoint des Naturparks Nagelfluhkette. Der ganzjährig geöffnete Infostand lädt Groß und Klein ein, sich über den Naturpark sowie speziell den Weg des Wassers in der Region zu informieren, heißt es in einem Schreiben der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH. Die Eröffnung findet am Freitag statt.

In der neuen interaktiven Ausstellung im Holzpavillon inmitten des Oberstaufen Parks bilden das Thema Wasser und sein Weg vom Himmel durch das Gestein den Schwerpunkt. Gemeinsam mit Achi, dem Maskottchen in Wassertropfenform, gehen die Besucher auf eine Reise durch den Naturpark und erfahren, welchen Einfluss das Wasser auf die Tier- und Pflanzenwelt hat, wie es den Naturraum beeinflusst und wie es am Ende zu Mineralwasser wird.

Kooperation mit Allgäuer Alpenwasser und Oberstaufen Tourismus

„Ich freue mich, dass der Naturpark nun auch zentral in Oberstaufen eine offizielle Heimat gefunden hat und wir mit dem Naturpark-Infopoint ein ganzjähriges Angebot für Jung und Alt entwickeln konnten“, sagt Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff. Die Ausstellung sei in inhaltlicher und finanzieller Kooperation mit dem Naturpark Nagelfluhkette, Allgäuer Alpenwasser sowie Oberstaufen Tourismus entstanden. Die Umsetzung erfolgte durch die Firma hochkant GmbH.

Der Naturpark Nagelfluhkette erstreckt sich auf rund 405 Quadratkilometern grenzübergreifend vom Allgäu bis nach Vorarlberg. Der neue Infopoint ergänzt das bestehende Informationsangebot aus zahlreichen Informationstafeln an Ausgangspunkten für Touren sowie in den Tourist-Informationen von Oberstaufen Tourismus.

Infopoint des Naturparks Nagelfluhkette in Oberstaufen ab 13 Uhr geöffnet

Zur Eröffnung ist am Freitagvormittag neben offiziellen Gästen zunächst auch eine vierte Klasse der Naturparkschule Oberstaufen eingeladen. Ab 13 Uhr sind die Türen dann für alle Interessierten geöffnet, die sich bis 16 Uhr über ein Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß und Wasser freuen dürfen. Um 13.15 Uhr sowie 14.15 Uhr gibt es jeweils eine Ausstellungsführung. Am Samstag um 13.30 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr findet außerdem eine besondere Führung zum Naturpark-Infopoint an. Ausgangspunkt ist die Tourist-Info im Haus des Gastes.

Der neue Naturpark-Infopoint stellt für Einheimische sowie für Gäste ein neues, attraktives und ganzjähriges Angebot dar. In den Wintermonaten von November bis März ist die Ausstellung von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Von April bis Oktober kann sie von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Für das Jahr 2023 sind außerdem weitere Veranstaltungen in Kooperation mit dem Naturpark Nagelfluhkette sowie Allgäuer Alpenwasser geplant. Vor allem die jüngeren Naturfreunde können sich auf das vielfältige Programm des Kindersommers 2023 freuen.

