Acht neue Wohnhäuser in Tiefenbach - Das ist der Plan des Investors

70 neue Wohnungen könnten am „Edelweißbuckel“ im Oberstdorfer Ortsteil Tiefenbach entstehen. Die Eigentümer wollen dabei Gemeinde und Bürgern einbeziehen.

14.02.2023 | Stand: 18:37 Uhr

Acht Mehrfamilienhäuser könnten am sogenannten „Edelweißbuckel“ in Oberstdorf-Tiefenbach entstehen. Das Konzept für das Bauprojekt wurde jetzt vom Investor der „Coco Real GmbH“ im Oberstdorfer Gemeinderat und einen Tag später bei einer Bürgerversammlung in Tiefenbach vorgestellt. Dabei gab es viel Kritik, aber auch positive Stimmen. Geplant sind insgesamt 70 neue Zwei-, Drei- oder Vier-Zimmer-Wohnungen.

