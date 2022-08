Der ADFC Kempten-Oberallgäu kritisiert den neuen Kreisel in Blaichach. Laut Landratsamt hätte dieser allerdings nicht anders gebaut werden können.

29.08.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Wie radlerfreundlich sind die Kreisverkehre in der Region? Aus Sicht von Hermann Schafroth vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) Kempten-Oberallgäu sind zumindest einige Kreisverkehre im Kemptener und Oberallgäuer Raum nicht vorschriftsmäßig angelegt. Das führe immer wieder zu gefährlichen Situationen für Fußgänger und Fahrradfahrer. Als aktuelles Beispiel dafür nennt Schafroth den gerade in Blaichach entstehenden Kreisel an der „Schmaus-Kreuzung“.

