Jeden Tag ein Spaziergang: Hermine Kohlroß feiert ihren 100. Geburtstag

Hermine Kolhroß blickt mit 100 Jahren zufrieden auf ihr Leben zurück. Wofür die Missenerin dankbar ist.

01.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Pünktlich zum offiziellen Geburtstagsständchen kam die Sonne und strahlte mit der Jubilarin um die Wette. In Missen-Berg feierte Hermine Kohlroß ihren 100. Geburtstag und freute sich zusammen mit ihren fünf Kindern und der Enkeltochter sehr über den Besuch von Missens Bürgermeisterin Martina Wilhelm, die als Überraschung eine Abordnung der Musikkapelle Missen-Wilhams mitgebracht hatte.

Kohlroß kam als Heimatvertriebene nach Missen

Besonders gerührt war Hermine Kohlroß von den musikalischen Darbietungen, die sie an ihre Heimat im Böhmerwald erinnerten. Geboren am 10. Mai 1923 in Kumpatitz, das damals noch zu Österreich-Ungarn gehörte, kam sie als Heimatvertriebene über Umwege nach Missen-Berg und baute sich hier zusammen mit der Familie ein neues Zuhause auf.

Dankbar und zufrieden blickt sie auf ihr Leben und ergänzt, dass der Herrgott ihr immer geholfen habe. Im Kreise der Familie erfreut sie sich täglich an den Blumen und der Natur und lässt sich ihren Spaziergang nicht nehmen. Und über „so einen schönen Geburtstag“ haben sich alle an diesem Nachmittag gefreut.

