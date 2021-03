Jetzt geht es los: Stadtspange in Immenstadt wird saniert

Die ersten Tage wird nur nachts gearbeitet. Ab Donnerstag ist die Sonthofer Straße zwischen Rainbow und Bäckerei Härle auch tagsüber gesperrt

22.03.2021 | Stand: 18:08 Uhr

Die Straßenbauarbeiten an der Stadtspange haben am Montagabend begonnen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Eigentlich sollte die Sanierung des Abschnitts der Sonthofener-Straße zwischen Mittagstraße (Rainbow) und Mummener Straße (Bäckerei Härle) wie berichtet bereits in der vergangenen Woche ausgeführt werden. Doch wegen des Wintereinbruchs wurde die Maßnahme nochmals verschoben. Um die Behinderungen möglichst gering zu halten, wird vorwiegend nachts und am Wochenende gearbeitet. Betroffen davon ist der Abschnitt zwischen der Mummener Straße und der Mittagstraße und damit auch die Zufahrt über die Bahnlinie zur Liststraße. In den genannten Zeiträumen ist der Abschnitt komplett gesperrt:

Bis Mittwoch, 24. März, ist die Straße von 19 bis 6 Uhrgesperrt.

Am Donnerstag, 25. März, wird die Straße ab 15 bis 6 Uhr geschlossen.

Am Wochenende, 27. und 28 März, von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr.

Die Umleitung führt über die Missener-, Montfort-, Schützen- und Kemptener Straße.

Was genau geplant ist, lesen Sie hier.

Lesen Sie auch